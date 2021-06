Tőkés-díjat kapott Izsák Balázs

Az eseményen Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a díjazott és az általa vezetett szervezet külhoni magyarság érdekében tett erőfeszítéseit felidézve elmondta: Izsák Balázs vezetésével az SZNT a „székely politikai szubjektivitást” hozta létre nemcsak a Kárpát-medencében, hanem nemzetközi szintéren is. „Magyarországnak, a magyar külpolitikának és a magyar nemzetpolitikának a támogatása csak abban az esetben lehet eredményes és hatékony, ha világos határon túli, külhoni magyar politikai szubjektumok jönnek létre, ennek az előfeltételeit teremtette meg az SZNT az elmúlt években” – vélekedett a fideszes politikus, aki szerint Izsák Balázs ugyanazt a küzdelmet folytatja, amelyet Tőkés László indított, így ezt az elismerést nagybetűvel akár „a meg nem alkuvás” díjának is hívhatnák. Temesvár szellemisége, a hallgatás falának ledöntése nem egy egyszeri feladat, hanem egy szemléletmód, mely nélkül a magyar nemzetpolitika sem itthon, sem határon túl nem lehet eredményes – hívta fel a figyelmet Németh Zsolt. Arra is emlékeztetett, hogy a nemzeti régiókról szóló, az SZNT által indított polgári kezdeményezés eddig tizenegy országban volt eredményes, ennek során 1 167 000 online, valamint 250 ezer papír alapú aláírást sikerült összegyűjteni. A pandémiát és az akciót kísérő, 2013-tól 2021-ig tartó „jogi hercehurcát” figyelembe véve ez egy csoda – értékelte a politikus, és hozzátette: a polgári kezdeményezés sikerével az SZNT „szintet ugrott” és belépett az európai nagypolitikába. Kitért arra, sokaknak nem tetszenek a magyar nemzetpolitika sikerei, de akadtak támogatók is: a sikerbe besegített Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos is, aki saját hivatalának értékrendjével és az Európai Unió bíróságával szembemenve elősegítette a mintegy másfél millió aláírás összegyűjtését. „Az európai szövetségépítésnek egy egészen egyedülálló pillanatát jelenti tehát ez a mostani siker, az őshonos nemzeti kisebbségi brand építése a jövő útja, ami egy rendkívül fontos és szép feladat” – jelentette ki Németh Zsolt, reményét fejezve ki, hogy Izsák Balázs vezetésével az SZNT sikerre viszi az EU nemzeti kisebbségeinek ügyét.