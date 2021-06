LELKILEG IS MEGTERHELŐ. Félelem, szorongás, álmatlanság, sírás, bűntudat, depresszió, stressz gyötri a koronavírusos fertőzéssel kórházba került betegeket – jelentette ki Maria Vladu pszichológus, aki a slatinai kórház COVID-19-cel kezelt pácienseinek nyújtott tanácsadást.

Elmondása szerint a beutaltaknak az is nehézséget okozott, hogy egyáltalán nem látták orvosaik, ápolóik arcát a mindent elfedő védőöltözetben, és nem találkozhattak hozzátartozóikkal sem. Sokan gondolták, hogy meghalnak, egyedül, mert túl későn kerültek orvoshoz, mások depresszióba estek, és volt, aki azért rágódott, mert családját is megfertőzte, „tönkretette az életüket”. A legnehezebben azok viselték a kórházat, akiknek nem volt hasonló élményük, a krónikus betegek lelkileg jobban bírták – mondta még a pszichológus, hangsúlyozva, hogy a járvány mindenkit megviselt. (Adevărul)

ÁRAMSZÜNET ÉS HAVAZÁS. 1425 háztartás maradt áram nélkül a Hargita megyei Zete­lakán, Küküllőkeményfalván és Fenyéden, miután 14 transzformátorállomás ellátása szakadt meg a lezúduló eső miatt – közölte tegnap a katasztrófavédelmi felügyelőség. A javítás megkezdődött, a rossz idő azonban kitart: az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő tíz napon még sok csapadékra lehet számítani, de fokozatosan felmelegedik az idő. Tegnap ugyanis kora tavaszi hőmérsékleteket jegyeztek, a magasabb hegyekben még havazott is: a Bucegi-ben és a Fogarasi-havasokban friss hóréteg lepte be a növényzetet. Az Omu-csúcson 47 centiméteres a hó, a Bâlea-tónál pedig 31 centiméteres. (Agerpres)

EGYRE TÖBB A BALESET. Tíz százalékkal nőtt a súlyos balesetek száma Maros megyében a járvány előtti időszakhoz képest. Az idén öt hónap alatt 271 sérüléssel járó közúti baleset történt, ezek következtében 13 személy elhunyt, 59-en súlyosan, 286-an pedig enyhébben megsérültek. Tavaly ugyanebben az időszakban 69-cel kevesebb balesetet jegyeztek, a 2019-hez mért 25 százalékos visszaesést azonban nagyrészt a járványnak (az utazási korlátozásoknak) tulajdonítják, ehhez képest azonban az idei adatok 35 százalékos növekedést mutatnak. A súlyos balesetek több mint fele azért következett be, mert a gépkocsivezetők nem tartották be az előírt sebességet és nem alkalmazkodtak az időjárási körülményekhez, de az elsőbbségadás megtagadása és a gyalogosok figyelmetlensége is előkelő helyen szerepel a balesetek okai között. (Székelyhon)

MÉG EGY BÚTORGYÁR LEÉGETT. Több mint 13 órát küzdöttek a tűzoltók, amíg kioltották a tüzet a gyulakutai bútorgyárban, ahol péntek éjszaka csaptak fel a lángok. Lakóházakra nem terjedtek át, és személyi sérülés sem történt, de a gyár mintegy 6000 négyzetméteren égett, a tűz megfékezéséhez a szovátai, segesvári és marosvásárhelyi tűzoltókat is a helyszínre kellett hívni. Néhány héten belül ez a második ilyen tűzvész Maros megyében, egy jó hónappal korábban a szászrégeni bútorgyár két gyártócsarnoka égett le teljesen. (Főtér)