Bordás Beáta az EMŰK új vezetője

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az állás betöltésére kiírt versenyvizsgát május 6-án, a szóbelit pedig 10-én tartották, és két jelentkező volt, de csak Bordás Beátának volt érvényes a leadott iratcsomója. Június 1-től tehát ő az EMŰK vezetője. „Azt várom tőle, hogy képviseli az intézményt nemcsak a hazai szakmai életben, hanem a nemzetközi művészeti porondon is, illetve bízom benne, hogy fiatalos lendületének köszönhetően az intézmény szervesebben fog a város mindennapjaiba is illeszkedni” – mondta az EMŰK új vezetőjéről Vargha Fruzsina, hozzátéve: természetesen a Vécsi Nagy Zoltán által hagyott örökséget is továbbviszi majd az új igazgató.

Az alpolgármester azt is elárulta, hogy július 7-én szeretnék nyilvánosan bemutatni az Erdélyi Művészeti Központ és a Kónya Ádám Művelődési Ház új igazgatóit egy közös sajtótájékoztató alkalmával, a művelődési ház vezetői állására ugyanis még zajlik a versenyvizsga.

Kérdésünkre, hogy miért pályázta meg az állást, Bordás Beáta elmondta: több szakmai és magánéleti tényező is befolyásolta a döntését, de a legtöbbet az nyomott a latban, hogy nagy szakmai kihívást lát ebben a feladatban, mind a kiállítási program összeállításában és megvalósításában, mind az intézmény szélesebb körben való megismertetésében. Hangsúlyozta, hogy nem volt könnyű több mint 17 év után eljönni Kolozsvárról, az egyik legismertebb és legelismertebb erdélyi múzeumból, de bízik benne, hogy itthon sikerül majd kamatoztatnia eddigi ismereteit, kapcsolathálóját, és az Erdélyi Művészeti Központ munkaközösségével együtt számos egyedülálló művészeti élményt tud majd nyújtani a közönségnek.

Bordás Beáta 1986-ban született Sepsiszentgyörgyön, a Mikes Kelemen Gimnázium végzettjeként Kolozsváron folytatta egyetemi tanulmányait történelem-művészettörténet, illetve újságírás alapképzésen. 2013-ban a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett doktori fokozatot, a historizmus korában épült erdélyi kastélyokról írta doktori értekezését. 2016 óta a Kolozsvári Művészeti Múzeum muzeológusa, ahol elsősorban kiállításszervezéssel foglalkozott. Két könyvet és több kiállítás-katalógust publikált eddig.