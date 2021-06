Következő írásunk

Tizenöt juhászkutya él a Benedek-mező fölötti esztenán, és mindegyik be van oltva, de nem tudni, hogy az is közöttük van-e, amelyik május 15-én délben megtámadott két, a jelzett túraösvényen haladó turistát, egyiküket pedig meg is harapta.