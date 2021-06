Bűnvádi eljárás folyik a kutyatámadás miatt

Tizenöt juhászkutya él a Benedek-mező fölötti esztenán, és mindegyik be van oltva, de nem tudni, hogy az is közöttük van-e, amelyik május 15-én délben megtámadott két, a jelzett túraösvényen haladó turistát, egyiküket pedig meg is harapta.

A történtekről az áldozat, Sz. M. beszámolója alapján május 28-ai lapszámunkban írtunk (Kutyatámadás a túraösvényen). Akkor megkerestük a rendőrséget is, kíváncsiak voltunk, hogy mennyire jutottak az ügy kivizsgálásával, jogtanácsosunk, Balogh Klára szerint ugyanis a vonatkozó kormányrendelet értelmében a kutyatámadás bűntény, amelyért a pásztor viseli a büntetőjogi felelősséget (neki kötelessége vigyázni arra, hogy kutyái ne támadjanak emberekre). A büntetés lehet pénzbírság, de 6 hónaptól három évig terjedő börtön is.

Kétszeri érdeklődésünkre a rendőrség június 4-én válaszolt. A Radu Stroe szóvivő által aláírt levélben az áll, hogy a május 15-én nyilvántartásba vett panasz után azonosították az esztena tulajdonosát, és megállapították, hogy 15 kutyát tart; ezek naprakész oltási könyveit június 3-án a tulajdonos be is mutatta. Emellett a rendőrség bűnvádi iratcsomót nyitott, és a veszélyes vagy agresszív kutyák tartásával kapcsolatos kormányrendelet megszegéséért, illetve a kutya tulajdonosának vagy ideiglenes gazdájának a mulasztásáért folytat vizsgálatot (a mulasztás abban áll, hogy nem tett semmit a kutyatámadás megelőzésére). A válaszlevél arra is kitér, hogy idén más kutyatámadásról nem érkezett panasz.

A megharapott hölgy azonban továbbra sem tudja, hogy az őt megsebesítő kutya be volt-e oltva: a helyszínelés ugyanis elmaradt, vagy nélküle tartották meg. Elmondta: habár már a támadás napján panaszt tett, a rendőrségről csak akkor keresték meg, amikor esete már az újságban is megjelent. Akkor azt mondták neki, hogy a kutya azonosítására be fogják hívni, de ez nem történt meg; legutóbb azt közölték vele, hogy ügyét átadták az illyefalvi rendőröknek. Ennek már egy hete, azóta ismét csend van. Pedig lenne még néhány kérdés: a nyáj mellett tartható kutyák száma is tisztázatlan, és az is, hogy kell-e koloncot viselniük. Azt sem érti, hogy miért nem testi sértésért indult nyomozás, hiszen ez a legsúlyosabb következménye a gazda vagy a juhász gondatlanságának.

A fejleményekre még visszatérünk.