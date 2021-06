Gheorghiță Raymond több éve önkénteskedik és foglalkozik fiatalokkal, korábban egyebek mellett a Turul Iroda által lebonyolított The Duke of Edinburgh’s International Award (DOFE) személyiségfejlesztő programhoz is csatlakozott oktatóként. Mint kiderült, belső késztetés hajtja, az a célja, hogy lehetőséget teremtsen a fiataloknak arra, hogy új dolgokat kipróbáljanak, „nekem erre annak idején nem volt alkalmam” – jegyezte meg. Sok ifjúsági programot szervezett már, többek közt diákolimpiát is, mert fontosnak tartotta, hogy a fiatalok különféle tevékenységek során új ismeretekkel gyarapodjanak. Nem rejti véka alá, hogy tetteit nagyban befolyásolta nagymamája, aki megtanította arra: adni lehet anélkül is, hogy valamit várnál cserébe. „Azóta magam is ezt gyakorlom, és valóban rengeteget kapok viszonzásként” – mondta, s elismerte: akkor eszmélt rá arra, hogy vannak olyan emberek is, akik nem nagyon tűnnek fel, sokszor ki sem lépnek a kapun, mégis képesek szívükből, valóban önzetlenül adni. „Milyen érdekes is lehetne a világ, ha több ilyen ember lenne” – fűzte hozzá mosolyogva.

A Turul Iroda legújabb projektjében arra törekszik, hogy oktatás, illetve figyelemfelkeltő és tudatosító tevékenységek révén aktívan vonja be a fiatalokat a közösségi életbe, ezáltal fejlesztve készségeiket. A tevékenységek irányításához, összefogásához olyan felnőtt önkéntesekre van szükség, akik mentorként erősítik a csapatot, rendszeresen találkoznak a fiatalokkal, miközben támogatják és ösztönzik őket, hogy teljesítsék kitűzött céljaikat. Fontos továbbá, hogy saját élettapasztalataikat is megosszák a programban résztvevőkkel, hiszen ezek is segítségükre lehetnek.

Gheorghiță Raymond úgy fogalmazott, azt szeretnék, hogy aki hozzájuk csatlakozik, az elsősorban önmagáért tegye. „Számomra az első szabály: ha csinálok valamit, úgy tegyem, hogy jól érezzem magam. Aki jelentkezik, az elsősorban azért tegye, mert el tudja képzelni azt, hogy fiatalokkal találkozik, programokat szervez vagy túrázik, érdekes projektekben vesz részt ideje függvényében. Fontos, hogy segítsen abban, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak önmaguk kipróbálására, hogy elültessen bennük egy magot. Mert abban hiszek: el kell ültetni azt a magot, hogy itthon jó” – szögezte le. A fiatalokkal tartott megbeszéléseken, találkozókon az évek során Raymond ugyanis azzal szembesült: nagyon sokukban már 15–16 évesen megfogalmazódik a gondolat, hogy el kell menni innen, miközben alig tapasztaltak valamit abból, ami az őket körülvevő itthoni környezetet jelenti. „Rájöttem, ezért fontos nekik minél előbb lehetőségeket biztosítani mindenféle elvárás nélkül, hogy lassan belekóstoljanak a külvilágba, hogy megtapasztalják, mennyi érték és érdekesség veszi körül őket. Ehhez pedig elengedhetetlen közös programokat, tevékenységeket szervezni” – fejtette ki. Ugyanakkor azt reméli, programjaik által sikerül jól elültetniük azt a bizonyos magot, mely lassan kifejlődik, s az iskola befejeztével tanulás, tapasztalatszerzés céljából külföldre távozott fiatalok számára azt sugallja idővel: érdemes visszatérni, mert itthon jó emberek, szép helyek várják őket, itt jó dolgok történtek velük, s azokat folytatni kell.

A felnőtt önkéntesek június 20-ig jelentkezhetnek a turuliroda.ro honlapon vagy a 0729 161 468-as telefonszámon (Gheorghiță Raymond).