A rendezvényen bemutatják a szerzők legutóbbi, idén megjelent köteteit, az Oameni mari. Un (posibil) refren al generației 30+ (Felnőttek. A 30 pluszos nemzedék egy (lehetséges) refrénje – Maria Orban), illetve a Multă forță și un dram de gingășie (Teljes erőből és egy szemernyi gyöngédséggel – Andrei Dósa) című regényeket.

Színház

Az M Studio mozgásszínház ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Tánc­stúdióban a Pappa mia! című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

Bábszínház

Az M Studio mozgásszínház ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Tánc­stúdióban a Pappa mia! című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

Zene

Ma 18 órától rendkívüli kamarazene-koncert lesz az Árkosi Kulturális Központban. Fellépnek a brassói egyetem zenetanárai: Alina Nauncef (hegedű) és Anca Preda (zongora). Műsoron: Franz Schubert- és Johannes Brahms-művek. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, az Olt utca 6. szám alatt 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Egy jegy ára 10 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Lelki ismeretek (magyarul beszélő) és Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (románul beszélő), 18.15-től Szerelmek, esküvők és egyéb katasztrófák (román felirattal), 18.30-tól A nomádok földje (román felirattal), 20.15-től Gonosz csoda (román felirattal), 20.30-tól Boss Level – Játszd újra (román felirattal); csütörtökön: 17.45-től Anya (román felirattal), 18.15-től Godzilla Kong ellen (román felirattal), 20.15-től Gonosz csoda (román felirattal), 20.30-tól Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

A függőségből való szabadulás vágya kilátástalannak tűnhet. Az ember, akin eluralkodott a függőség, bár keresi a józanság útját, elfáradhat. Ilyenkor szükséges a megerősítés a szenvedélybetegnek és hozzátartozónak, hogy nincs egyedül ebben a küzdelmében, van segítség, és élet fakadhat a legváratlanabb helyeken is. A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út programja, a segítőnővérek közössége és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot szervez július 15–18. között Székelyudvarhelyen, a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban. Érdeklődni és jelentkezni Kedves Ritánál lehet július 9-én 12 óráig a 0753 193 665-ös telefonszámon vagy a rita.kedves@caritas-ab.ro e-mail-címen.

Ingyenes ügyintézés Illyefalván

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Illyefalván a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–15 óráig Zágonban, Kisborosnyón, Kispatakon, Nagypatakon, Feldobolyban; 22-én 9–15 óráig Barátoson, Olaszteleken, Lécfalván, Cófalván, Várhegyen, Szörcsén, Tamásfalván, Kovásznán a vasúti állomáson szünetel az áramszolgáltatás.

LAKOSSÁGI FÓRUM ERDŐVIDÉKEN. Az elmúlt fél esztendő önkormányzati történéseiről és megvalósításairól, illetve az elkövetkező időszak tennivalóiról és terveiről Felsőrákoson ma 19 órától a kultúrotthonban tartanak lakossági fórumot.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega Rt. szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8–10, vasárnap 9–11 óráig átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-­címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS. Sepsiszentgyörgyön is megszervezik a Startoljunk rá! – EU-s pályázatok erdélyieknek című tájékoztató előadást. A Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezésére indított tájékoztató körúton a képviselő és a rendezvény szakmai partnerei összesen nyolc erdélyi városban nyújtanak tájékoztatást civil szervezetek, illetve vállalkozók számára az uniós pályázati lehetőségekről. Sepsiszentgyörgyön június 17-én, csütörtökön 10 órától vállalkozóknak, 13.30-tól civil szervezeteknek tartanak előadást a Művész moziban. A járványügyi intézkedések miatt a helyek száma korlátozott, ezért a részvétel regisztrációhoz kötött.