Önerőből

– Az Arena GYM immár több mint kétéves. Miért döntöttetek úgy, hogy belevágtok ebbe a projektbe?

Muntyán-Nagy Krisztina: Az ötlet, hogy közös edzőtermet nyissunk, 2018 nyarán született, és néhány közös vacsora után már össze is állt a terv a fejünkben. Nagy lelkesedéssel vágtunk bele a projektbe, hiszen mindkettőnk életében fontos szerepet játszik a sport, bár én csak felnőttként barátkoztam meg a mozgással. A lelkesedésünk mai napig töretlen, rendkívül szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy minden reggel úgy megyünk dolgozni: imádjuk a munkánkat. A névválasztás nehezebb volt, az Arena GYM nem az első alternatívánk volt, viszont amire először gondoltunk, vagy foglalt volt, vagy nagyon hasonlított a már bejegyzett nevekre. Az Arena eleve adta magát a hely miatt, a GYM pedig egyszerű, könnyen megjegyezhető és könnyen kiejthető a magyar és a román ajkúaknak egyaránt. A logó, a hely kialakítása és a dizájn során már egymásnak feszült a két női ízlésvilág, de úgy gondolom, hogy sikerült egy szép, letisztult, elegáns stílust kialakítani, ami nem ment a funkcionalitás rovására.

– Mennyi idő alatt készült el az általatok megálmodott edzőterem?

Muntyán-Nagy Krisztina: Az engedélyek beszerzése viszonylag gördülékenyen ment, nyilván voltak kisebb elakadások, de a nyitás időpontját nem hátráltatta a bürokrácia. 2018 őszén vágtunk bele a munkálatokba, februári nyitást terveztünk, végül 2019. május 2-án sikerült nyitni. Az építkezéseknél szokásos kölcsönös függőségek, a gépek leszállítása, a megfelelő munkaerő megtalálása okozta a néhány hónapos csúszást. A teljes beruházás önerőből történt, minden kiadáson fele-fele arányban osztoztunk.

Egészségmegőrzés

– Az elmúlt két évben a vírus következményei titeket sem kíméltek, a különböző rendeletek miatt háromszor is be kellett zárnotok, tavaly tavasszal és ősszel, valamint idén tavasszal. Milyen hatással volt mindez a vállalkozásra?

Muntyán-Nagy Krisztina: A vírushelyzet volt talán az egyetlen tényező, amivel nem számoltunk és amire nem lehettünk befolyással. Természetesen megéreztük a folyamatos nyitás-zárást, mint szinte mindenki a szolgáltatóiparban. Tavaly a teljes tavaszi szezon kiesett, ugyanis márciustól június 15-ig voltunk zárva, aztán júniusban egy hatalmas büntetéssel indítottunk, aminek per lett a vége, pár hónapja meg is nyertük, viszont a pénz még nem érkezett vissza hozzánk. Ettől függetlenül mentünk előre, örültünk annak, hogy egyáltalán kinyithattunk. Annyira jó érzés volt viszontlátni azokat az ügyfeleket, akik rengeteget dolgoztak az egészségük, fittségük érdekében, és akik alól hirtelen kihúzták a talajt.

Bartha Beáta: Véleményem szerint az edzőtermek nem jelentettek gócpontot a koronavírus terjedése szempontjából. A prevenciót emelném ki. Románia Európában vezet az elhízás és a cukorbetegség, valamint a magasvérnyomás-betegség lakossági arányában, az említett betegségekben a halálozás mértéke is rettentő. Ehhez egy alapvetően pesszimista és stresszes hozzáállás is társul. Az emberek a vírus árnyékában is sokszor az evésbe menekülhettek, pedig bizonyára akadtak olyanok is, akik ehelyett inkább fitnesztermekbe mentek volna. Az edzőhelyszínek bezárása a pszichés kedélyállapot romlásán túl komoly egészségügyi kockázattal is járt, ugyanis az átlagemberek otthoni vagy szabadtéri körülmények között ritkán képesek az optimális edzésmunkát elvégezni. Megfelelő terhelés hiányában a csontozat és az izomzat leépül, gyengül az immunrendszer, és számos más betegség terjedési rátája, kialakulási esélye nőhet meg, a fizikai és lelki állóképesség erősítésének lehetősége kerül veszélybe.

– Hogyan lendültetek át a nehézségeken? Emberileg és vállalkozóként hogyan vészeltétek át a nehéz hónapokat?

Muntyán-Nagy Krisztina: A tavalyi év nehéz volt, de túléltük, megtartottuk mindegyik alkalmazottunkat, sőt, már bővítettük is kis csapatunkat. Az ügyfelek viszontlátása és az öröm az arcukon, hogy újra nálunk lehetnek, kárpótolt minden veszteségért. Nagyon sokan vannak, akik nap mint nap megküzdenek nem csak a fizikumukért, hanem egyáltalán az egészségükért, és ez nekik is nagyon nehéz időszak volt. Hiába próbáltunk ingyenes online edzésekkel kompenzálni, mert sok ember életében ez nem működött.

Második otthon

– Hogyan alakul az edzőtermek piaca a megyeszékhelyen?

Muntyán-Nagy Krisztina: Az edzőtermek piaca folyamatosan bővül és alakul, így komoly szolgáltatóiparrá nőtte ki magát. Azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb a kereslet mind a nagyon fiatalok, mind az idősebbek körében. A fitnesz világa egy szerteágazó, rendkívül bő ajánlattal rendelkező iparág, rendre új trendek jelennek meg, amelyek iránt nagy az érdeklődés. Szerintem jelen pillanatban városunkban csak az nem talál magának megfelelő sportolási lehetőséget, aki nem is szeretne mozogni. Nem csak edzőtermek vannak, hanem különböző sportklubok is. A kezdetektől együttműködünk a Sepsi-SIC kosárlabda- és a Sepsi OSK labdarúgócsapattal, nálunk edzenek már az utánpótlás-együttesek is. Ugyanakkor mi is indítottunk funkcionális edzést 6–14 éves gyermekeknek, amely akár önmagában, akár kiegészítő mozgásformaként is nagy sikernek örvend.

– Mit nyújt az Arena GYM a sportolni vágyóknak?

Muntyán-Nagy Krisztina: Mindamellett, hogy minden igényt kielégítően felszerelt edzőterem és stúdió, immár nemcsak nekünk, hanem nagyon sok ügyfelünknek is a második otthonává vált. A recepciósaink barátként üdvözlik az edzésre érkezőket, az öltözőkben és a teremben meghitt beszélgetések is zajlanak. Nagy népszerűségnek örvendett a szauna és relax zóna, amelyeket a járványhelyzet miatt több mint egy évig nem üzemeltethettünk, ám június 4-től ismét igénybe vehető mindkét szolgáltatás. A kitartó ügyfeleink lojalitását azzal próbáljuk viszonozni, hogy az egy évnél régebbi bérleteseink törzsvendég- (Special Member) kártyát kapnak állandó, 10 százalékos kedvezménnyel. A 20 év alatti és 60 év fölötti kliensek 15 százalékos kedvezményben részesülnek minden bérlettípusnál. Féléves bérletvásárlás esetén egy hónap ingyenes, egyéves bérletvásárlás esetében pedig három hónap van ingyen. Ezenkívül pedig időszakos 15–30 százalékos kedvezmények is szoktak lenni, amit mindig feltüntetünk a közösségi oldalainkon.

Bartha Beáta: Edzőtermünk tágas, színvonalas, jól felszerelt, így lehetővé teszi, hogy kellemesen töltsék el szabad idejüket a sportolni vágyók, évszaktól és időjárástól függetlenül. Számos lapsúlyos és tárcsasúlyos konditermi gép, közel húsz kardiogép, valamint egyéb sporteszközök is használhatóak. Hatalmas parkoló áll az ügyfeleink rendelkezésére, emellett pedig szauna, kávézó, proteinbár és pihenősarok is várja a vendégeinket. Olyan hely létrehozására törekedtünk, ahol a kezdők elsajátíthatják az első lépéseket, és ahol a profik is megtalálják a számításaikat.

Változatos szolgáltatások

– Melyek a rövid és hosszú távú terveitek?

Muntyán-Nagy Krisztina: Szeretnénk bővíteni a csapatunkat szakképzett edzőkkel, új mozgásformákat akarunk megmutatni, valamint új szolgáltatásokat is kínálunk a közeljövőben: táplálkozási tanácsadást, étrendtervezést, testtömeg-analízist. Továbbá műhelymunkák keretében szeretnénk megismertetni a tinédzserekkel a helyes táplálkozás és a rendszeres mozgás előnyeit, mert azt tapasztaljuk, hogy egyre több tizenéves küzd komoly étkezési rendellenességekkel, aminek nyilván rengeteg oka van, de reményeink szerint a segítségünkkel könnyebb lesz eligazodni az egymásnak ellentmondó információk tengerében. Ugyanakkor a sportrehabilitáció lehetőségét is tervezgetjük, mivel egy sportbázis közepén működünk. Addig is nagy kínálattal állunk az ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó csoportos vagy egyéni edzésekről. Arra buzdítjuk a sepsiszentgyörgyi lakosokat, hogy álljanak fel a televízió, a laptop elől, menjenek mozogni, mert azt látjuk, hogy az online munka és oktatás következtében óriási mértékben eluralkodott a szedentarizmus, aminek komoly fizikai és pszichológiai tünetei vannak és lesznek. A jó hír az, hogy soha nem késő elkezdeni: mozgásra fel!