Miként csatlakozhatunk a vízhálózatra?

A vízhálózatra való csatlakozás feltételeiről közölt tudnivalókat a napokban a Közüzemek Rt. vezetősége. Mint jelezték, a megye legnagyobb vízszolgáltatója a Közüzemek, ám vannak olyan települések is, ahol a helyi tanács gondoskodik a vízről, viszont a hálózati csatlakozásra vonatkozó eljárás minden esetben azonos.

A víz- és szennyvízhálózatra történő csatlakozás első feltételeként egy terv elkészítését említi Butyka Elemér üzemeltetési igazgató, melyet erre jogosult mérnök állít össze. A megyében dolgozó szakemberek elérhetőségéről a Közüzemek munkatársai kérésre tájékoztatják az igénylőket, akik maguk választhatják ki, hogy kivel szeretnének együttműködni. A tervet a Közüzemeknek jóvá kell hagynia – ennek költsége 70 lej + áfa –, a határidő legtöbb egy hónap, ám rendszerint hamarabb döntenek – közölték.

Butyka Elemér ismertette, a belső vízvezetési munkálatok elvégzésére az ügyfél választhat szakembert, a Közüzemek egyedüli feltétele, hogy a magánszemélyek esetében a tényleges csatlakozási munkálatot a regionális vízszolgáltató munkatársai végezzék el. Utóbbihoz csatlakozási engedélyt kell igényelni, illetve fontos, hogy a vízóra aknája is készen legyen. Az aknának a tervben szereplő helyre kell kerülnie, ellenkező esetben új tervet kell bemutatni. Az üzemeltetési igazgató jelezte azt is: függetlenül attól, hogy a csatlakozni kívánó személy egy teljes rendszert vagy csupán egy kerti csapot szeretne telepíteni, fontos, hogy létezzen egy belső rendszer. Amikor a belső munkálatok elkészültek, a csatlakoztatást a Közüzemek Rt. hajtja végre, s ugyancsak a regionális szolgáltató munkatársai szerelik fel a vízórát is, amelyet a lakossági fogyasztóknak ingyenesen adnak, jogi személyeknek viszont fizetniük kell érte.

A tájékoztató szerint hasonló az eljárás a szennyvízhálózati csatlakozásnál is, azzal a különbséggel, hogy ezek esetében a csatlakoztatást már nem a szolgáltató, hanem a kivitelező végzi el.

A különböző engedélyek árát a szolgáltató honlapján, a www.apacov.ro címen találják meg az érdeklődők. (dvk)