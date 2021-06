Barót városi tanácsa legutóbbi ülésén feltételeket szabva, de jóváhagyta a Penny Market építői által kezdeményezett övezeti rendezési tervet. A diszkont áruháznak úgy kell módosítania a tervet, hogy a be- és kihajtó gépkocsik miatt ne alakulhasson ki torlódás a kórház bejáratának környékén.

Benedek-Huszár János polgármester szerint a város alsó részében, a Csiki malom mellett megvalósuló beruházás terve támogatható, amennyiben a beruházó néhány apróbb módosítást végrehajt. Figyelembe kell venni ugyanis a város távlati fejlesztéseit – a környéken lerakat épül, a sportbázis bővül –, így várhatóan a forgalom nagyobb lesz, ha pedig újabb jelentős vonzerejű beruházás történik, félő, hogy gyakran alakul ki dugó, ami miatt a kórházat nehezebben közelíthetik meg a mentők. Azt javasolja tehát, hogy az övezeti terv kezdeményezője a bejáratot mintegy harminc méterrel feljebb, az Új utca bejáratával szemben alakítsa ki, és a 131-es megyei út tervezőjével és tulajdonosával egyezzen meg, hogy ott körforgalmat alakítsanak ki.

Szabó Péter (RMDSZ) szerint a városrendezési bizottságnak is hasonló a véleménye: csak akkor tartják elfogadhatónak az övezeti tervet, ha az adott részen a közlekedést úgy alakítják ki, hogy ne okozzon fennakadást. A tanácstag arra vonatkozó kérdésére, hogy ilyen feltételes módon jóvá lehet-e hagyni a határozattervezetet, a város jegyzője, Dombi Réka Hilda azt válaszolta: bár ilyenre még Baróton nem volt példa, amennyiben a határozatban külön megfogalmazzák a feltételt, elfogadható lesz jogilag is. A polgármester pedig úgy fogalmazott, hogy az építtető által beszerzett jóváhagyások csak műszaki jellegűek voltak, az utolsó szót azonban a helyi önkormányzat mondja ki, anélkül nem lehet továbblépni. „Mondom még egyszer: főleg a felülről lefelé jövő, és az esetleges be- vagy kitérők miatt felgyülemlő forgalmi dugóról van szó, amelyet a kórház előtt nem szabad hagynunk kialakulni” – mondotta az elöljáró.

A tanácshatározatot a módosítások figyelembe vételével egyöntetűen elfogadta a testület.