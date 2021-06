Következő írásunk

2021-06-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Továbbra is aggasztja a mikóújfalusiakat, hogy a településen és közelében gyakran felbukkan egy medve, mely vendéglátó egységeket, lakóházakat is meglátogatott már. Az önkormányzat jó ideje tájékoztatta az illetékes hatóságokat, gyűlést is összehívtak a környezetvédelmi ügynökség és a vadásztársaság tagjaival, időközben pedig döntés született arról is, hogy áthelyezés helyett a faluba bejáró nagyvad kilövését kérik.