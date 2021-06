Továbbra is aggasztja a mikóújfalusiakat, hogy a településen és közelében gyakran felbukkan egy medve, mely vendéglátó egységeket, lakóházakat is meglátogatott már. Az önkormányzat jó ideje tájékoztatta az illetékes hatóságokat, gyűlést is összehívtak a környezetvédelmi ügynökség és a vadásztársaság tagjaival, időközben pedig döntés született arról is, hogy áthelyezés helyett a faluba bejáró nagyvad kilövését kérik.

A fejleményekről Demeter Ferenc polgármester számolt be lapunk megkeresésére, s jelezte: szakemberekkel egyeztetve jutottak erre az elhatározásra, a helyi tanács ugyanakkor arról is határozatot fogadott el, hogy a vadászegyesület beavatkozhasson Mikóújfalu területén. A polgármester elmondta, hogy az általuk megfogalmazott kéréshez hasonlót nyújtott be egy hónapja az egyik szomszédos település is, választ azonban eddig még nem kaptak.

A nagyvad lakott területen történő látogatásai pedig közben zavartalanul folytatódnak, legutóbb egy hete, szombat délelőtt ment be a medve egy mikóújfalusi lakóházba, igaz, elhagyott épületről van szó – tette hozzá Demeter Ferenc, ám a szomszédban, a mintegy ötven méterre lévő házban tartózkodó, gyermekeit egyedül nevelő asszony látta, amint az állat távozik. „Azóta kétnaponta kapok fényképeket az emberektől, hogy a medve a borvízforrás körül vagy a falu Málnásfürdő felőli részén bukkan fel, sőt, most már más irányból is közelít, a temető környékén is látták” – ecsetelte a helyzet súlyosságát érzékeltetve a polgármester.