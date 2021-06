A szerződésnek e héten várható aláírását már a múlt héten jelezte Antal Árpád polgármester, aki elmondta, hogy sikerült megegyezni a részletfizetésről, ami az egyik legfontosabb kérdés volt, hiszen a város költségvetéséből nem lehetett volna a teljes vételárat egyik napról a másikra előteremteni. Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: a megállapodást pénteken írják alá.

Antal Árpád múlt héten reagált arra a lábra kapott állításra is, mely szerint a város először elkótyavetyélte a működő gyárat, majd most nagy összegért visszavásárolja. Antal Árpád rámutatott: az egykori dohánygyárat a román állam privatizálta a rendszerváltást követően, majd az új tulajdonos, a bukaresti Galaxy Tabacco Részvénytársaság egy ideig működtette, tíz évvel ezelőtt viszont megszűnt a gyártás, később pedig a vállalat csődöt jelentett. Az önkormányzat most elővásárlási jogával élve veszi meg a műemlék épületegyüttest, és ezáltal megmenti – szögezte le a polgármester.

Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat már régebben kifejezte szándékát, hogy megvásárolja az egykoron magyar királyi dohánygyárként létrejött, évek óta kihasználatlanul álló ingatlanegyüttest, de a tulajdonossal nem jutottak dűlőre. Idén áprilisban jelentette be Antal Árpád, hogy az önkormányzatnak lehetősége nyílik a vásárra, miután a csődbe ment vállalat vagyonát a csődbiztos kezdte áruba bocsátani, majd nagyjából egy hét múlva kiderült, hogy amennyiben sikerül egyezségre jutni a részletfizetésről, akkor valóban a városé lesz a műemlék épület.

A város elöljárói egy gyárlátogatással is egybekötött sajtótájékoztatón, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és miniszterelnök-helyettes társaságában számoltak be az új fejleményekről. Akkor az is elhangzott, hogy egyebek mellett a budapesti Csodák Palotájához hasonló, de annál „kicsit vagányabb” tudományos játszóházat is létrehoznának az épületegyüttesben, illetve a fiataloknak és a gyermeknek multifunkcionális tereket, ahol sportolásra, játékra, interaktív tevékenységekre lenne lehetőség.

Antal Árpád ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sok még a tennivaló addig is, amíg a felújítási tervekig eljutnak, az időközben megoldott részletfizetés mellett rendezni kell a (más tulajdonába került) gépek, a megmaradt (már hasznavehetetlen) dohánykészletek helyzetét és sok mást is, illetve a felújításra is meg kell találni a forrásokat.