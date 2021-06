Bereczi István gelencei plébános elmondta: elérkezettnek látták az időt arra, hogy a tetőt felújítsák, de a tartósságot szem előtt tartva nem galvanizált vaslemezt, hanem rézlemezt használnak majd a födéshez. „A 0,5 mm vastagságú rézlemez szerintem időtálló lesz, így 150–200 évig nem lesz baj a templom ezen részével. Nemcsak a hajó fölötti részt fedtük újra, hanem a torony borítását is, de ugyanakkor megújul maga a torony és az oszlopcsarnok is, hiszen az idő vasfoga erősen látszott rajta” – magyarázta a plébános.

„Minden lehetőséggel élni kívánunk, hogy ez a hatalmas pénzösszeg összejöjjön, hiszen félmillió lejnél is többről van szó. A rézlemeznek felét kifizettem, előleget tudtam adni, remélem, hogy a hívek is hozzájárulnak a munkálathoz, a cégeket is megkértem, hogy faanyaggal segítsenek. A román állam 90 ezer lejjel járult hozzá, ennek egy részét már el is tudtuk számolni, a második tétel ezután következik, ez már vaskosabb dokumentációt jelent, mert voltak olyan kiadások, amiket nem láttunk előre. Pályáztunk a megyei önkormányzatnál is, és a helyi önkormányzat is megígérte, hogy támogatja ügyünket. Magyarországon is pályáztunk, remélem, hogy valamennyivel támogatni fognak” – sorolta Bereczi István plébános, aki bízik abban, hogy összejön a felújításhoz szükséges összeg. Azt is elmondta, hogy november 5-re, Szent Imre, a templom védőszentjének napjára időzítenék a felújított templom újraszentelését, amire Kovács Gergelyt, Erdély római katolikus érsekét is meghívta.

Ilyés Botond polgármester elmondta: Gelence lakosságának kilencven százaléka római katolikus vallású, így természetesen az önkormányzat is segíti a felújítási munkálatokat. „Mindig partnerei voltunk az egyháznak, a helyi tanács százezer lejes pályázati keretet különített el az idei költségvetésből, ez az összeg a templom felújítására van szánva” – hangsúlyozta az elöljáró, aki szintén számít a hívek és a cégek adakozására, hiszen a félmillió lejes tétel meghaladja mind az egyház, mind az önkormányzat anyagi lehetőségeit.

Adományokat a plébánia a Román Kereskedelmi Bankban (BCR) nyitott számlájára várnak: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ GHELINȚA, IBAN: RO66RNCB0127007508630001.