Az emberek kiéheztek a kultúrára, előadásokra, tárlatokra, filmvetítésekre – mondta a kultúrszakember. Most már nagyobb csoportokat, együtteseket, társulatokat is tudnak fogadni, minden eseményt értékel a nagyérdemű.

Nagyon sok előadást leszerződtek az utóbbi egy évre, de ezeket a járványhelyzet miatt le kellett mondaniuk. Most újból zajlik a szervezőmunka, igyekeznek minél több előadást elhozni a városba. Szó van többek között a nagyváradi, kézdivásárhelyi társulatról, profi csoportokat várnak a városba. A műkedvelők mozdultak leghamarabb, fellépett a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpad társulata, a helyi Pokolsár, a Pódium színészei is készülnek a fellépésekre – olyan produkciókkal is, melyeket korábban már megtekinthetett a közönség, de igény van rá, hogy újra játsszák. A román anyanyelvű közönségre is gondolnak, számukra a megyeszékhelyi Andrei Mureșanu Színház nagy sikerű előadását, a Nu chiar 1918 címűt szerződték le. A legkisebbek örülhettek a leginkább, számukra több bábelőadást is elhoztak Kovásznára, a művelődési ház egyhetesre nyújtott gyermeknapi rendezvénysorozata is nekik szólt.

Újraindították a filmvetítéseket is a művelődési központban. Az első filmet a gyereknap alkalmával nézhették a kicsik, a Veronica mesefilmen szórakozhattak. Heti, kétheti rendszerességgel vetítik a filmeket, magyar, román és nemzetközi alkotásokat egyaránt.

A legutolsó rendezvényre tegnap késő délután került sor. A gyereknap alkalmával a legtöbb hat évesig terjedő korosztály számára rendezett rajzverseny alkotásainak kiállítását nyitották meg, egyben a kis művészeket is díjazták – nem kevesebb mint 52 tehetséges gyerek részesült kitüntetésben (az eseményről részletesebben holnap számolunk be).

Végezetül Butyka Gyula megjegyezte: hiába oldották fel a tilalmak nagy részét, a közönség egy része a város zöld zónába kerülése után is ódzkodott nagyobb tömegbe menni, de úgy látja, ez a félelem lassan eloszlik.