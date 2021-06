Jövőtől emelik a gyermekpénzt

Előző írásunk

Aki sokat jár, sokat lát. A mai ember a posztkommunista táj változatosságában olykor gyönyörködik is. No, nem az ipartelepek lerobbant gyárépületeinek maradványaiban, a betört ablakokban és a semmibe meredő betonvázakban, ahhoz azért jó adag perverzitás kellene, ami ugyan a mai emberben valamilyen formában megvan, de ezt inkább ne taglaljuk, a politikai korrektség és a másság elfogadásának módozatai nem tartoznak kis jegyzetünk témájához. Most maradjunk csak a címben jelzett kettősnél.