Látványosan javul a helyzet, de lesz negyedik hullám

Továbbra is csökkenő tendenciát mutat az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma: a kéthetes mozgóátlag hétfőn a tavaly júniusi mélypont alá csökkent. Kedden 103 új fertőzést jelentettek (közel 30 ezer teszt alapján), és 10, az elmúlt 24 órában történt elhalálozást (emellett pedig 86 korábbit adtak hozzá, így a járvány áldozatainak száma 31 957-re emelkedett. Kórházban jelenleg 1037 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 202 fekszik intenzív osztályon.

A fertőzöttségi arány minden megyében 1 ezrelék alatti. A legtöbb – 14 – új fertőzést Bukarestben igazolták, Neamţ és Bihar megye 7–7, Temes megye pedig 6 esettel került be a legutóbbi összesítésbe. Tizennégy megyében – Fehér, Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Szilágy, Szeben, Suceava, Teleorman és Tulcea – egyetlen új megbetegedést sem jegyeztek, Háromszéken egy új eset van, ezzel már 8550-ről tudunk, pillanatnyi fertőzöttségünk pedig 0,11 ezrelék.

A csökkenő járványszámokkal együtt csökken az oltási hajlandóság is. Vasárnap már tízezer alá csökkent az első dózissal beoltottak, és 31 500 alá az egy nap alatt felhasznált vakcinák száma. A keddi összesítés szerint az előző 24 órában 32 325 személyt oltottak be, közülük 18 960-an a második adagot kapták meg, és csak 13 365-ön az elsőt. Mindeddig 4 580 633 személyt oltottak be Romániában, közülük 4 245 251-en minkét adagot megkapták, 335 382-en pedig csak az első adagot. Az átoltottság a 16 év feletti lakosság 30 százalákát sem éri el.

Mivel az oltóközpontok mintegy 45 százaléka a csökkent oltakozási kedv miatt kapacitásának kevesebb mint felével működött az elmúlt időszakban, 70 oltóközpontot bezárnak, 127-ben csökkentik a munkaidőt, 11 oltóközpontban pedig ideiglenesen beszüntetik a tevékenységet – közölte Valeriu Gheorghiţă, a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló bizottság vezetője. Hangsúlyozta: véglegesen nem akarják bezárni az oltóközpontokat, mert nem lehet tudni, milyen lesz a járványhelyzet az elkövetkező hónapokban, és szükség lehet a központok gyors újranyitására. Említette, hogy az utóbbi hónapokban fokozatosan csökkent az újonnan beoltott személyek száma, viszont az uniós szerződés értelmében a vakcinaadagokat a korábbi beütemezés szerint szállítják az országba, így tegnapig a beérkezett dózisok mintegy 60 százalékát sikerült felhasználni. Hozzátette: egyrészt fontos lenne felhasználni a vakcinákat még a szavatossági idő lejárta előtt, másrészt azonban megfelelő mennyiségű oltásnak kell raktáron lennie a járvány következő hulláma esetén.