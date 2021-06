Az észak-erdélyi autópálya hányatott, nagyjából 2004 óta tartó történetéből tudhatjuk, hogy a sztráda kapcsán semmi sem biztos, még akkor sem, ha már aláírták a szerződést a kivitelezővel egy újabb szakasz megépítéséhez. Most ismét ez a helyzet: a Bihar és Bisztraterebes közötti, 28,55 kilométeres szakasz megépítése került ismét veszélybe. A sokadszor kiírt pályázat győzteseként tavaly egy Bihar megyei és egy szlovák cégből álló konzorciumot hirdettek ki, amely 326 millió euróért vállalta, hogy hat hónap alatt megtervezi, 18 hónap alatt pedig felépíti a szakaszt. Csakhogy most azt mondják: az amerikai Bechtel által elkezdett, majd hosszú évek óta félbe hagyott építkezésen nem sikerült az állagmegőrzés, így további munkálatok szükségesek. Négy létesítmény esetében ugyanis az alapozáshoz kiásott gödrök fedetlenül maradtak, víz került beléjük, így a talaj már nem bírná el az építményeket, ezért meg kell erősíteni. Ez további 30 millió euróba kerülne, csakhogy az országos közútkezelő társaság (CNAIR) erről egyelőre hallani sem akar, ezért aztán ahelyett, hogy kezdődne az építkezés, most éppen vitatkoznak. És még az is megtörténhet, hogy a végén ezt a szerződést is felbontják, és az egész kezdődik elölről, ami újabb két évvel késleltetné a szakasz megépítését. Lassan a fogadóirodák azt is fölvehetnék a repertoárjukba, hogy az emberek megtippelhessék, mikorra készül el a Nagyvárad–Brassó autópálya. Már ha egyáltalán. (Főtér)

ÁLL A BÁL A LIBERÁLISOKNÁL. Kölcsönösen árulással vádolják egymást Ludovic Orban pártelnök és a „Cîțu-tábor” hívei: az NLP végrehajtó bizottságának hétfői ülésén Robert Sighiartău pártfőtitkár azzal gyanúsította meg Orbant, hogy – Liviu Dragnea volt SZDP-elnökhöz hasonlóan – saját kormányának megbuktatását fontolgatja a párton belüli hatalma megőrzése érdekében. Florin Roman, az NLP alelnöke a nyilvánosság előtt is bírálta Orbant: szerinte feláldozta a párt érdekeit azért, hogy legalább a képviselőház elnöki tisztségét megszerezhesse magának, miután a koalíciós partner MRSZ–PLUS szövetség nem egyezett bele, hogy ő maradjon a miniszterelnök. Roman szerint Orban elárulta a – Románia fejlesztésével kampányoló – párt 1300 polgármesterét, amikor a tisztségek elosztásánál átengedte a koalíciós partnereknek a fejlesztési, az európai beruházásokért felelős és a közlekedési minisztérium vezetését. Az NLP újabb mandátumra pályázó elnöke szerint azonban az akkori tárgyalódelegáció – jelenleg Cîțut támogató – tagjai követtek el árulást tavaly decemberben, amikor magára hagyták a koalíciós tárgyalásokon. Orban szerint így is teljesítette azt a megbízatást, hogy az NLP-nek parlamenti súlyával arányos kormányzati jelenlétet „harcolt ki”. A személyeskedésig menő vádaskodások két hete éleződtek ki a nagyobbik kormánypártban, amikor Florin Cîțu miniszterelnök bejelentette: ő is megpályázza az NLP elnöki tisztségét. (MTI)