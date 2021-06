A címvédő már az 5. percben veszélyeztetett, Diogo Jota három védő gyűrűjében 18 méterről lőtt, ám Gulácsi Péter vetődve védett. Ezt követően a magyarok rendezték soraikat, ennek ellenére a protugálok többet birtokolták a labdát. A játékrész második felében a hazai csapat előtt adódott pár ígéretes lehetőség, majd Sallai Roland beadása után Szalai Ádám fejese révén megszületett az első, kaput eltaláló kísérlet. A szünet előtt többet hibázó magyar válogatott beszorult, Gulácsi újabb bravúrt mutatott be, a folytatásban pedig az ötödik Európa-bajnokságán pályára lépő Cristiano Ronaldo néhány méterről pontatlan volt.

A második játékrészt is a mezőnyfölényben játszó vendégek kezdték jobban, Gulácsi ezúttal Pepe fejesét hárította. Nem sokkal később a hazai együttesnek sikerült kiszabadulni a szorításból, azonban Bruno Fernandes távoli bombájával ismét a portugálok veszélyeztettek, de Gulácsi ezúttal is bravúrral védett. A folytatásban Schön Szabolcs egy jobb oldali kiugratás után védőjét kicselezve a rövid sarokba lőtt, csakhogy lesről indult. Portugália ezt kegyetlenül kihasználta, a 84. percben egy megpattanó lövéssel vezetéshez jutott. A címvédő a hátralévő időben még kétszer betalált, Cristiano Ronaldo előbb büntetőből, majd akcióból is eredményes volt.

Döntetlenre futotta a spanyoloknak

A spanyol válogatott hazai környezetben gól nélküli döntetlent játszott a svéd együttessel az E-csoport 1. fordulójában. A házigazdák fölényével indult a találkozó, mezőnyben és helyzetekben is messze ellenfelük fölé kerekedtek, míg a skandinávok jószerével csak kirúgások és a rivális labdaeladásai után jutottak a labdához. A szünetig a háromszoros Eb-győztes spanyolok nem éltek a lehetőségekkel, ám az első játékrészben az északi gárda járt közelebb a találathoz, azonban a kapufa kisegítette a spanyol csapatot. A folytatásban is számos helyzetet eredményezett a spanyol fölény, ennek ellenére gól nem esett, így megszületett az Európa-bajnokság első gól nélküli döntetlenje.



Szlovák bravúrgyőzelem

A szlovák válogatott 2–1-re legyőzte a lengyel csapatot az E-csoport 1. fordulójában. Az első félidőben mindkét csapat számos alkalommal került helyzetbe, viszont csak Róbert Mak remek egyéni megmozdulása bizonyult pontosnak. A szlovákok góljában szerepet vállalt Wojciech Szczesny is, a lengyel kapus az első olyan hálóőr az Európa-bajnokságok történetében, aki öngólt szerzett. A második felvonásban csupán harminc másodperc kellett a lengyelek egyenlítéséhez, ám a 62. percben emberhátrányba kerültek, mivel Grzegorz Krychowiak megkapta második sárga lapját. Ezt kihasználva a szlovákok Milan Škriniar révén ismét előnyhöz jutottak, és bár a hátralévő időben Lengyelország sokat tett a pontszerzésért, újabb találat már nem született.

Eredmények: * E-csoport, 1. forduló: Lengyelország–Szlovákia 1–2 (gsz.: Linetty 46., illetve Szczesny 18. – öngól, Skriniar 69.), Spanyolország–Svédország 0–0 * F-csoport, 1. forduló: Magyarország–Portugália 0–3 (gsz.: Guerreiro 84., Ronaldo 87. – tizenegyesből, 90+2.).