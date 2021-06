Magyar ombudsman lehet

A nép ügyvédjének menesztését a kormánykoalíciót alkotó három párt, az NLP, az MRSZ–PLUS és az RMDSZ kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy Renate Weber túllépte hatáskörét, megszegte az intézmény megszervezéséről és működéséről szóló törvény, valamint az alkotmány előírásait. A parlament két házának együttes ülésén – amely meglehetősen viharosan zajlott le, több szociáldemokrata törvényhozónak elnémították a mikrofonját – 247-en szavaztak Renate Weber visszahívására, 32-en ellene. A Szociáldemokrata Párt (SZDP) azonban a leváltást tartja törvénybe ütközőnek: Marcel Ciolacu pártelnök közölte is, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak és Brüsszelben is bepanaszolják a kormányt, amiért „a jogállamiságot megsértve, önkényesen elfoglalja” a közszolgálati intézményeket.

Az SZDP elnöke felidézte, hogy a közszolgálati televízió és rádió vezetőit, valamint a médiafelügyelet elnökét is lecserélték a tavaly decemberben hatalomra került pártok.

Romániában nem először váltották le az alapjogi biztost. 2012 nyarán, amikor a parlamenti erőviszonyok – a helyezkedő politikusok átigazolásai miatt – már fél évvel a választások előtt a győzelemre esélyes Szociálliberális Szövetség javára billentek, Victor Ponta frissen hatalomra került kormánya cserélte le az alig egy évvel korábban megválasztott ombudsmant, hogy előkészítse Traian Băsescu akkori államfő felfüggesztését. Az ombudsman többször került Romániában a politikai csatározások középpontjába, mivel az alkotmány szerint csak neki van joga alkotmányossági óvást emelni az azonnal hatályba lépő, a parlament által is csak utólag megvitatott, törvényerejű sürgősségi kormányrendeletek ellen. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos 2019-es (véleménynyilvánító) népszavazáson a választók támogatták az alkotmányossági óvásra jogosultak körének kibővítését, de az erről (is) rendelkező alkotmánymódosító törvénytervezet elbukta a normakontrollt, így az alaptörvény módosításáról már nem írtak ki népszavazást.

A 66 éves, jogász végzettségű Renate Weber (fotó) emberjogi, civil aktivistaként kezdte közéleti szereplését. Több évig volt a Nyílt Társadalomért Alapítvány vezetője, 2004–2005-ben Traian Băsescu akkori államfő egyik tanácsadója, és 2008-ban ő volt az első román állampolgár, akit az EU választási megfigyelőként delegált. 2007-ben lépett be a politikába, 2007-től 2019-ig az NLP színeiben volt EP-képviselő. 2019-ben az NLP-ből kivált, az SZDP-vel szövetségben maradt, Călin Popescu-Tăriceanu által vezetett ALDE színeiben indult új mandátumért, de a párt nem érte el a választási küszöböt; ezek után nevezte ki ombudsmannak az SZDP által uralt parlament. Előtte (öt évig) Victor Ciorbea töltötte be a tisztéget, aki 1989 előtt bíró volt, 1990 után szakszervezeti vezér, Bukarest főpolgármestere, kormányfő, parasztpárti elnök és liberális képviselő is, de ombudsmanként már őt is az SZDP emberének tekintették.