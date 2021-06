Következő írásunk

Tizenegy nappal a megmérettetés előtt kétpólusúvá vált az uzoni időközi választás, szűk két hét múlva Bordás Enikő, az RMDSZ, valamint Kloos Paula, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) jelöltje közötti verseny dönti el, hogy ki foglalja el a nagyközség polgármesteri székét – jelentette be tegnap az RMDSZ sepsiszentgyörgyi székházában Tamás Sándor, a szövetség megyei vezetője. A tájékoztatón arról is szó esett, hogy a jelek szerint a román politikai alakulatok összezártak a liberális jelölt mögött, de a magyar összefogás is megvalósult, akárcsak a múlt évi helyhatósági választások alkalmával, az Erdélyi Magyar Szövetség ugyanis Bordás Enikőt támogatja. Tamás Sándor, Fazakas Péter az EMSZ részéről, illetve maga a jelölt is felhívással fordult az uzoni polgárokhoz: június 27-én járuljanak az urnákhoz.