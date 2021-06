Oltáskampány vakvágányon

Érdeklődés hiányában sorra zárnak be az oltási központok, főleg kisebb városokban alig van jelentkező a hétvégeken szervezett maratonokon, és hiába szállnak ki falvakra a karavánok, néhány tíz helybelinél több nem nagyon mutat hajlandóságot a védőinjekció beadatására. Van, ahol már miccsel, flekkennel, sörrel csábítgatják az embereket. Romániának le kellett mondania vakcinarendelései egy részét, mert félő, hogy raktáron maradna a szérum.

Nem kell csodálkoznunk a megtorpanáson, hisz a harmadik hullám is lecsengett, naponta már csak alig száz új esetet regisztrálnak, és életünk szép lassan visszatért régi medrébe: nem kötelező az utcai maszkviselés, a gyermekek járhatnak iskolába, megnyíltak a vendéglők, színházak, mozik. Van még néhány korlátozás, de a korábbi helyzethez képest csekélységnek tűnik. A hatóságok továbbra sem jeleskednek, oltási kampányuk ugyanolyan silány, mint a járvány csúcsosodásakor tapasztalt tájékoztatásuk. Csak a megbízott felelősök panaszkodnak az érdeklődés hiánya miatt, a csúcson már elkönyvelték, hogy vége a veszélynek.

És jelen pillanatban valóban úgy tűnhet, befejeződött a másfél évvel ezelőtt kirobbant járványdráma. Ám ha szétnézünk a világban, sokkal inkább óvatosságot látunk, mint örömünnepet. New York államban csak most kezdték el az enyhítéseket, mikor a felnőtt lakosság átoltottsága elérte a 70 (!) százalékot, a britek 56 százaléknál is nagyon óvatosak, egy hónappal halasztották az újabb nyitást, mert ismét jelentősen növekszik az új fertőzöttek száma, elsősorban a be nem oltottak körében szedi áldozatait a deltának átkeresztelt, korábbiaknál sokkal fertőzőbb indiai mutáns.

Minden jel szerint szarvashiba volt a romániai gyors nyitás. A jelenlegi járványszakasz ugyan elcsitult, a téves biztonságérzet azonban – de főleg a lankadó oltási kedv – eljövendő újabb hullámok melegágya lesz. A vírus oda fészkeli be magát, ahol jó táptalajra lel, és ha Romániában 30 százalék körüli lesz csak az átoltottság, bizony ismét fertőzhet, pusztíthat.

Pedig sikeres receptek léteznek, több állam bebizonyította, hogy a kételkedők is meggyőzhetők jó érvekkel, megfelelő kampánnyal. Azonban amíg a kormány csak a sikerpropagandára fókuszál, és nemhogy hirdetni, de tudomásul venni sem hajlandó a kudarcokat, nehezen elképzelhető a változás. Félő, ősszel ismét nagy ára lesz a túlzott bizakodásnak.