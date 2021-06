Lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, mivel a koronavírus-járvány miatt meghosszabbított tavaszi vakáció miatt a tanév is később ér véget, a nyolcadikosok vizsgaidőszaka egybeesik az utolsó tanítási héttel, és ez érinti azokat a diákokat, akiknek osztálya a vizsgáztató központként működő épületben van. A legtöbb óvoda és a vidéki elemi osztályok többsége, de egyes városi elemi tagozatoké is különálló épületben működik, ott nincs szükség az oktatás átszervezésére a vizsgák idejére, de még ott sem, ahol a kis létszámú nyolcadik osztályok diákjai, illetve az összevont osztályban tanuló nyolcadikosok nem a saját iskolájukban vizsgáznak – mondotta. Háromszék 303 oktatási egységéből hatvan iskolában tanulnak nyolcadikosok, de csak negyvennyolcban rendeznek be vizsgaközpontot, tizenkét általános tagozat végzőseinek utazniuk kell.

A negyvennyolc, vizsgáztató központot működtető iskola maga dönthet arról, hogyan szervezi meg azoknak a diákoknak a programját, akiket a három nap alatt nem lehet egy időben fogadni a vizsgázókkal, ezért nem is készült olyan megyei szintű kimutatás, hogy hány diák fog jövő héten három napig visszatérni az online oktatásra, illetve áttérni délutáni tanításra. Az ellenben biztos, elmúlt évekhez hasonlóan a vizsgadolgozatok vándorolnak: a háromszékieket viszik, más megyeieket hozzák és a megye két javítóközpontjában – a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola és a Nicolae Colan Általános Iskola – értékelik.

A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint 1184-en a magyar tannyelvű osztályokból, 383-an a román tagozatról iratkoztak az országosan egységes felmérőre. A diákoknak reggel 8 és 8.30 óra között kell elfoglalniuk helyüket a vizsgatermekben, mindhárom írásbeli próba két órát tart. Június 22-én román nyelv és irodalomból, 24-én matematikából, 25-én magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak, az előzetes eredményeket június 29-én teszik közzé, a végleges jegyeket július 4-én ismertetik.