Lemhényben volt a legalacsonyabb az érdeklődés (Oltáskaraván Felső-Háromszéken

Tegnap délután a lemhényi községháza tanácstermében zárult az e heti oltáskaraván. Jénáki Csongor polgármester érdeklődésünkre elmondta: őt csak kedden értesítették a megyei közegészségügyi igazgatóságtól, hogy két nap múlva, csütörtökön Lemhényben lesz a mobil oltócsoport. Emiatt, mint magyarázta, nem állt rendelkezésére megfelelő idő ahhoz, hogy értesítse falusfeleit az akcióról, mint más rendezvény esetében, amikor az egyházközség plébánosának a segítségét is igénybe veszik és az üzletek bejárati ajtajára is plakátolnak. Ezúttal időhiány miatt csak a Facebookon sikerült népszerűsíteni az oltást, és akikkel találkozott, azokat személyesen értesítette. Meglátása szerint nem is lehetett tolongásra számítani, sokan már beoltatták magukat a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban felállított oltásközpontokban.

Pontosan 16 órakor rendőri kísérettel megérkezett a lemhényi községháza elé a megyei közegészségügyi igazgatóság járműve egy orvossal és három kisegítővel, de jó húsz percig várniuk kellett, míg jelentkezett egy idős házaspár, Móré László és felesége Anna, akik a Johnson & Johnson védőoltást kérték. A következő, egy idős néni, aki beoltatta magát, leánya kíséretében érkezett, a Pfizer védőoltást választotta. Utána 19 óráig még vártak az illetékesek, de már senki nem jött oltakozni.

Az általunk telefonon megkeresett Dimény Zoltán, Bereck polgármestere az alacsony érdeklődést azzal magyarázta, hogy aki akarta, már beoltatta magát Kézdivásárhelyen vagy más oltási központban. A karaván két csoporttal jövő héten folytatja az oltási akciót.