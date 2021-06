Következő írásunk

Erdővidéken mondhatni az egyetlen olyan falu Felsőrákos, melynek nevéhez-régmúltjához szájhagyományként máig is élő eredetmonda kapcsolódik. „Bőbeszédű” emberek lakják, mélyen kötődnek népi hagyományaikhoz, szokásrendjüket, családi életvitelüket is ősidők óta az egészséges közvélemény regulázza. Adódik ez többnyire elszigetelt földrajzi helyzete miatt, de még inkább, mert a reformáció kezdete óta kompakt unitárius vallásközösségben élnek, olyannyira, hogy napi köszönésük-köszöntésük ma is: Isten áldja!