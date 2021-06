Az online szavalat előnyei

Tudom, mindenkinek a könyökén jön ki az online tanulás, tanítás, és akkor még nem beszéltünk az online versenyekről, de van ennek a virtuális világnak is szép oldala, ha csak a szavalás részéről közelítjük is meg. Köztudott, hogy egy versnek a bebiflázása és tessék-lássék módon való elmondása még nem nevezhető szavalásnak, de csupán memoriterként is pozitív hatással van a cseperedő emberkék fejlődésére.

Egy vers megtanulása fejleszti a gyermek emlékezőképességét, szókincse gyarapodik, anyanyelvét könnyebben, jobban elsajátítja. A rímek fejlesztik ritmusérzékét, hallását. Mindezek mellett, amikor a megtanult verset visszamondja a gyermek, bővül a beszédképessége, a kifejezőkészsége, az előadói érzéke. Arra kell törekedni, hogy a versmondó úgy közvetítse a költő gondolatait, hogy a tartalom mellett az előadásban benne legyen ő maga is, az egyénisége, a tehetsége. Azt hiszem, így születik a szavalat.

A szentivánlaborfalvi Berde Mózsa Elemi Iskola idén negyedik alkalommal – de először online részvétellel – hirdette meg a Laborfalvi Róza Szépen Magyarul versenyt, amelyre sajnálatos módon nagyon kevés, de annál lelkesebb jelentkező küldte be a szavalatát. Az online felhívásnak az volt az előnye, hogy Szatmárnémetiből is voltak résztvevők, akik a nagy távolság miatt fizikai jelenléttel nem örvendeztettek volna meg, de így hírük, hírünk eljutott egymáshoz.

Idén mindenki könyvjutalomban is részesült az emléklap és a verseny logójának a hűtőmágnese mellett, mert a szervezők úgy érezték, hogy ez a legkevesebb, amivel megköszönhetik annak a maréknyi pedagógus kollégának és lelkes tanítványaik munkáját.

A mi szerény részvételű versenyünkhöz képest a nagygalambfalvi, immár XIX. Fától fáig, verstől versig Kányádi Sándor Regionális Versmondó Verseny szervezőihez több mint 400 szavalat futott be a kibertérben, többek között a mi kis iskolánk egyik szenvedélyes versmondójának, Gőndőr Nándornak a szavalata is, akit a zsűri a II. osztályosok csoportjában a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség különdíjával jutalmazott. Ezúton is szívből gratulálok neki. A címben említett előny itt abban nyilvánult meg, hogy bár Nándi több megyei versenyen is dobogós volt, re­gionális megmérettetésen nem vett részt, ám a felvételnek köszönhetően országhatárokon túl is hallgathatták kiváló szavalatát.

És végül az online szavalás még egy előnyére hívom fel a verseket szerető gyermekek figyelmét, éspedig arra, hogy itt van lehetőséged javítani, ha hibáztál, ha megakadtál, ha kifelejtettél egy részt, vagy csak ha valamiért nem tetszett, amikor meghallgattad magad. Akik már részt vettek hús-vér szavalóversenyeken, tudják, hogy ott ezekkel a lehetőségekkel nem lehet élni.

Mindezen sok pozitívum ellenére remélem, hogy az online versenyek mellett, helyett visszatérünk a fizikai jelenléttel tartott szavalásokhoz, de addig is tanuljatok verseket, szavaljatok, hisz – ahogy Kányádi Sándor hirdette – „A vers az, amit mondani kell!”

Tóth Tünde

elemi tagozatos tanár,

Berde Mózsa Elemi Iskola, Szentivánlaborfalva