Új családtámogatási rendszert dolgoz ki az RMDSZ

Ha csak azért muzsikálnák a moldvai csángó zenét, hogy kedvüket leljék benne, akkor is segítenék e sokáig üldözött zenei hangzás újragyökereztetését, de ennél sokkal többről van szó. A sepsiszentgyörgyi Folker együttes több nemzedéknek adta és adja át jelenleg is a gyimesi, felcsíki és moldvai muzsika szépségét, értékét. A Folker több, mint zenekar, hisz nemcsak kísérője, hanem egyben ébrentartója is a zenés gyermekfoglalkozásoknak, gyermektáncházaknak, az esztendő hagyományos ünnepköri szokásainak. Fennállásuk huszadik évfordulója alkalmából lapunk rövid visszapillantóval köszönti a sok gyermeknemzedéknek zenei kapaszkodót nyújtó együttest, amely szombaton egész napos születésnapi rendezvényére várja a kicsiket és nagyokat a Benedek-mezei táborba. Részletes program a 16. oldalon.