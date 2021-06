Folyamatos a csökkenés

Ezek mind kisebb számok az előző napinál, és alacsonyabbak a tavaly ilyenkori szintnél is. Az eddig ismert fertőzések száma 1 080 070, a gyógyultaké 1 044 773, az elhunytaké pedig 32 115. Ez utóbbi gyorsabban emelkedett az elmúlt hetekben, mert az egészségügyi minisztérium által elrendelt vizsgálatok miatt naponta több tucatnyi régebbi áldozatot is most vezetnek be a nyilvántartásba; tegnap 82 ilyen eset volt. További jó hír, hogy 11 megyében egyetlen új fertőzést sem jegyeztek az elmúlt 24 órában; a legtöbb – 9 – eset Bukarestben fordult elő. Háromszéken 2 új fertőzést igazoltak, a megye kéthetes fertőzöttségi mutatója 0,1 ezrelék.