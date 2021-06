Az ok egyszerű: hanyagság. A cégek, amelyek jogi úton harcolták ki maguknak a kártérítéseket, jobbára arra panaszkodtak, hogy az állam nemtörődömsége késleltette a munkálatokat, ezért csúsztak meg a szerződésekben rögzített határidők. Mert például az illetékesek nem sajátították ki időben a nyomvonalakon fekvő területeket, nem biztosították a megfelelő feltételeket, esetleg régi, „irodákból elvégzett” tanulmányok alapján írták ki a közbeszerzést, az építtető pedig a helyszínen szembesült azzal, hogy semmi sem úgy van, ahogy a munkafüzetekben szerepelt. Cătălin Drulă közlekedési miniszter már elő is állt a megoldással: alaposabban elő kéne készíteni a projekteket. Persze azt is megjegyezte, hogy az építő cégek sem szentek, hiszen egyik-másik nagyobb hangsúlyt fektet jogi osztályra, mint a műszakira, de igaz, ami igaz: ha ez az ország rendes országként tudna funkcionálni, ahol az illetékesek teszik a dolgukat, nem kéne ennyi pénzt fölöslegesen kiszórni az ablakon. Ja, és lennének autópályáink. (Főtér)

MEDVEBETÖRÉSEK TUSNÁDFÜRDŐN. Két óra leforgása alatt két helyre törtek be medvék tegnapra virradó éjszaka Tusnádfürdőn: egy panzióba és egy kürtőskalácssütő házba – vélhetően élelem után kutatva feltépték az ajtókat és más károkat is okoztak. A riasztásukra kiérkező csendőrök egy hárombocsos anyamedvén kívül több más példányt is láttak a város utcáin. (Ziare.com)

A HONATYÁKKAL KELLENE KEZDENI. Néhány törvényhozóra is ráférne a szexuális felvilágosítás, derült ki a szenátusi vitán, melyen arról próbáltak dűlőre jutni, kell-e az iskolákba az „egészségügyi nevelés” óra. Arról kellett dönteniük, hogy elfogadják-e Klaus Iohannis államfő javaslatát a már jócskán kilúgozott törvény újraértelmezéséről, vagy eredeti formájában küldik vissza kihirdetésre, azaz marad az egészségügyi nevelés elnevezés, de az is csak azon gyermekek számára, akiknek szülei írásban is beleegyeznek abba, hogy csemetéjük részt vegyen ezeken az órákon. A bizottsági ülésen az SZDP, az NLP és az RMDSZ szembement az államfő akaratával, de a pártokon belül sincs egyetértés a témában, így a tervezetről a szenátus plénuma fog dönteni jövő héten. A felvilágosítás – vallási, ideológiai, esetenként nevetséges és hajmeresztő „érveket” felsorakoztató – ellenzőit az MRSZ–PLUS néhány konkrét adattal próbálta jobb belátásra bírni: az európai országok közül Romániában a legmagasabb a leányanyák száma, nálunk él a világ legfiatalabb nagymamája (23 éves), négyből egy fiatal nemi úton terjedő betegséggel küzd, évente mintegy 700 lány 15 éves kora előtt szüli meg az első gyermekét, sokan 19 éves koruk előtt már a harmadikat várják. A pártszövetség szerint mindennek

a szexuális nevelés hiánya az oka. (Főtér)