A 24 millió forint értékű fejlesztéssel elkészült létesítményeket tegnap délelőtt szalagvágással avatták fel a Gulliver Óvoda udvarán, a jeles alkalomra az intézménybe járó gyermekek ünnepi műsorral készültek. A Halacska és a Szivárvány nagycsoportosok verseket, gyermekdalokat adtak elő, egy román csoport gitárkíséret mellett mutatott be vidám műsort, a tagóvoda gyermekei felelgetős dallal és verssel készültek, míg a Csiga-biga nagycsoportosok előadásában népi gyermekjátékokat láthattak az esemény résztvevői.

Tomos Gabriella igazgató köszöntőjében rámutatott, a beruházás révén olyan ajándékot kapott a napközi otthon közössége, „amilyenről álmodni sem mertünk volna”, s köszönetet mondott a magyar kormánynak és az RMPSZ-nek a támogatásért. „Ígérjük, oly módon fogjuk nevelni a gyermekeinket, hogy ne feledjék gyökereiket, anyanyelvüket, akkor sem, ha más vidékékre kerülnek, akkor sem, ha megöregednek” – hangsúlyozta az óvodavezető.

2021-et a magyar kormány a nemzeti újrakezdés évének nyilvánította, hogy segíthesse a külhoni magyar közösségeket a járványhelyzet utáni újrakezdésben, a lendület visszaszerzésében – vázolta beszéde felvezetőjeként Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja. Mint fogalmazott, „a szülőföldön való boldogulás legfontosabb biztosítéka az anyanyelven való oktatás, ezért törekszünk minden eszközünkkel, partnereinkkel közösen, hogy minden magyar család számára elérhető legyen a magyar óvoda és iskola, a gyermekek felnövekedve szülőföldjükön találják meg számításaikat és itt tervezzenek jövőt”.

Rámutatott, a magyar kormány azt szeretné, ha minden gyermeknek lehetősége lenne arra, hogy európai színvonalú magyar óvodában, illetve bölcsődében nevelkedjen, a mesevilágon keresztül ismerje és szeresse meg a magyar kultúrát. „Aki magyarul kezdett el tanulni, az jó eséllyel magyar nyelven folytatja az iskolában is a tanulást. A mai beruházás átadásának alapvető üzenete az: fontos, hogy vonzóak legyenek a magyar tanintézmények, feleljenek meg a 21. század követelményeinek, mert ahol van magyar óvoda, ott van magyar élet, ott vannak magyar családok, intézmények, szervezetek, vállalkozók. Ha ezeket a közösségi tereket meg akarjuk tartani, akkor már az óvodától minőségi oktatást kell biztosítani” – szögezte le.

Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Vargha Fruzsina személyesen is kötődik a Gulliver Óvodához, mint mondta, ő is ebben az intézményben volt óvodás. Emlékeztetett arra, Antal Árpád polgármester még a kampány idején jelezte, hogy fiatalítani szeretne Sepsiszentgyörgyön, „mert minden, amit építünk és elképzelünk, nem sokat ér, ha nem lesz, aki belakja ezeket az intézményeket, ha nem lesz, aki használja ezeket a játszótereket”. Örömmel nyugtázta, hogy a Gulliver Óvodában „húsz évvel később is fontos az, hogy a gyermekeket egy közösségi ünnep részeseivé tegyék, hiszen az intézmény, az új játszótér, a pedagógusok munkája elsősorban az ő mosolyukat szolgálja”. Reményét fejezte ki ugyanakkor, a beruházások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek együtt játsszanak és élményeket gyűjtsenek, különösen egy olyan időszak után, amikor erre nem volt lehetőség.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő úgy értékelte, az új létesítmények átadása nem csupán a Gulliver Óvoda, de a megye egész oktatási hálózata számára is ünnepnapot jelent. Jelezte, Háromszéken összesen kilenc beruházást valósítanak meg az óvodafejlesztési program részeként. Úgy vélte, rendkívüli figyelmet kell szentelni az óvodai oktatásnak, hiszen itt kezdődik a gyermekek személyiségének fejlődése, itt kerülnek leghamarabb kapcsolatba a magyar nyelvvel és a magyar kultúra megismerésével. Az óvodások fejlődésében nagy szerepük van az óvodapedagógusoknak is, ám legalább ennyire fontos ehhez a hangulatos, jó és gyermekbarát környezet – mutatott rá.

Az ünnepségen Lászlófy Pál István, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke egy valós mesével köszöntötte a gyermekeket, míg Szabó Margit, az RMPSZ alsó-háromszéki elnöke a közelmúlt eseményeiből ihletődött történetet mondott el.

Péterfi Ágnes unitárius lelkész felszólalásában az emberi életet egy játszótérhez hasonlította, ahol ugyanúgy, ahogy a gyermekeket figyelik a szülők, a pedagógusok, figyel bennünket a jó Isten. „Figyeli, hogy elég bátrak vagyunk-e fellépni a következő lépcsőfokra, hogy megadjuk-e az elsőbbséget a csúszdánál vagy félrelökjük a másikat a homokozónál, megosztjuk-e másokkal a tárgyi, szellemi értékeket” – mondta, s megjegyezte: meggyőződése, hogy a világ akkor jó, ha jó benne gyermeknek lenni. „Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a világot jóvá tegyük, hogy a gyermekeink boldogak, kiegyensúlyozottak legyenek, örömet és szeretetet találhassanak benne és egymásban” – összegezett.