Amire sosincs pénz

Érdekes, hogy miközben dübörög a sikerpropaganda az egyre jobban teljesítő román gazdaságról, a várható hatalmas beruházásokról, a kiszolgáltatott rétegeknek járó juttatásoknál valahogy mindig megbicsaklik a bukaresti kormány. A költségvetés éppen akkor válik szűkössé, ha nyugdíjemelésről vagy a gyermekpénz növeléséről lenne szó. Hiába ígérték éppen ők meg, fölöslegesen iktatták akár törvénybe is, egy kis (vagy nagyobbacska) jogi csűrés-csavarással ki lehet bújni a vállalt felelősség alól.

Persze állandó juttatásokat emelni nagyobb feladat, mint egy útra vagy új épületre utalni ki pénzt, hisz folyamatos, vissza nem vonható, állandó költségről van szó, és ezek többnyire csak addig fontosak, míg népszerűséget, szavazatot lehet vásárolni növelésükkel vagy kényelmetlen kényszerhelyzetbe hozhatóak általuk a politikai ellenfelek. Ilyen manővereknek köszönhetően érte el a gyermeknevelési támogatás 2 éves korig a jelenlegi 427 lejt, 2 és 18 év között pedig a 214 lejt, no meg ez szülte az ígéretet, mely szerint állítólag az idei költségvetésben helyet kapott, hogy július elsejétől 20 százalékkal gyarapodik az amúgy csekélyke összeg. A liberálisok által uralt kormány többszakaszos emeléssel próbálta kiváltani a szociáldemokraták parlamentben kikényszerített duplázását, ám most azzal kell szembesülnünk, hogy alaposan átgondolt terveikből ezt is törlik, jövőre halasztják. Erre sehogy sem futja, mint ahogy a nyugdíjemelésre sem. Jó pénzből élő politikusaink számára bizonyára szinte semmit nem mondanak ezek az összegek, fogalmuk sincs, miként lehet egy gyermek nevelését megoldani 40 euróból, vagy hogyan tud egy idős nyugdíjas hónapról hónapra megélni 1200–1300 lejből.

Szerdán a kormány első olvasatban vitatta meg azt a tervezetet, amely a 20 százalékos emelést jövő januárra halasztotta. Ám kiderült, mindez nem olyan egyszerű, hisz a parlamentben éppen szavazás előtt áll egy tavalyi kormányrendeletüket jóváhagyó törvény, amely arról rendelkezik, hogy 2022-től csak az infláció mértékével emelik a gyermekpénzt, és amely azt is rögzíti, hogy most, július elsejétől kell megejteni a 20 százalékos növelést. Ezt a jogszabályt törölték volna, igen gyorsan, csakhogy ellenzékük, az SZDP jelezte: alkotmányellenes egy sürgősségi rendelet elfogadása olyan témában, ami tárgya egy, a parlamentben már napirenden lévő törvénytervezetnek is. Így hát lapátra tették a nép ügyvédjét (Renate Weber menesztéséről szerdán döntöttek a honatyák), hisz egy sürgősségi kormányrendelet miatt csak ő emelhet kifogást az alkotmánybíróságon.

Láthatjuk hát, nincs gond a kormánytöbbség találékonyságával, ha érvényesíteni kívánja akaratát. Pedig mindenki jobban járna, ha legalább fele ennyire ügyesek lennének ígéreteik valóra váltásában, ha nem odáznák újra és újra a távoli, bizonytalan jövőbe az időseknek és gyermekeknek járó havi juttatások növelését. Ha a szédületes iramban fejlődő román gazdaság teljesítményéből jutna a valóban rászorulóknak is.