Kitűnően szerepeltek a fuvolások

Két nemzetközi versenyen vettek részt az elmúlt időszakban a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvós diákjai, és mindkét versenyen elnyerték a legfontosabb díjakat. Az online szervezett eseményekről és diákjaik sikereiről Császár Katalin, a furulya és fuvola tanszak felkészítő tanára számolt be lapunknak.

A temesvári International Competition Path to Celebrity elnevezésű versenyre május 20-ig kellett beküldeni az előadásokról készült felvételeket, az eredményekről pedig június 2-án értesítették a versenyzőket, a brassói XII. Aulodia Nemzetközi Verseny idei kiadására pedig május 31-ig kellett benevezniük a diákoknak, és június 8-án hirdették ki az eredményeket. Molnár Kitti második osztályos furulyás, Sebestyén-Lázár Kata negyedik osztályos fuvolás és Máthé Izabella tizenegyedik osztályos fuvolás mindkét versenyen első díjat nyert, Szabó-Baász Misha negyedik osztályos fuvolás Brassóban első, Temesváron pedig második díjban részesült. A klarinét szakos, tizedik osztályos Kádár Balázs ugyancsak első díjat kapott mindkét nemzetközi versenyen, az ő felkészítő tanára Gábor Szabolcs.

„Mérhetetlenül büszke vagyok a növendékeimre, növendékeinkre” – mondta lapunknak Császár Katalin tanárnő, hangsúlyozva, hogy a sok idő, energia, a rengeteg munka és szeretet, amit a fiataloknak adtak, megtérült, és bár a virtuális tér megfosztotta őket azoktól az eszközöktől, amelyek a tanítási módszerük lényegét képezték eddig – hisz hosszú időn át nem voltak személyes kontaktusaik a diákjaikkal –, úgy érzi, a lehető legtöbbet tudták kihozni ebből a helyzetből. Mint mondta, a tanári hivatást és a tanítványt egyaránt nagyon szeretni kell ahhoz, hogy egy tanárnak valóban eredményes legyen a munkája, és rendkívül fontos, hogy bizalmi kapcsolatot alakítson ki a diákjaival, mert csak a jó együttműködés által várható valódi fejlődés.

„Alapvető dolognak tartom, hogy ne csak diákként, hanem emberként is foglalkozzam minden egyes tanítványommal, ami – egyéni oktatásról lévén szó – könnyebben kivitelezhető. Nagy hangsúlyt fektetek tehát arra is a tanítás mellett, hogy a gyerek érezze rajtam az őszinte érdeklődést és szeretetet, ami személyére irányul” – vallotta Császár Katalin. Mint kifejtette, zenetanárnak lenni nem csupán foglalkozás, hanem mély elkötelezettséget igénylő hivatás, az eredményes munkához pedig a két legfontosabb dolog a szeretet és a türelem. Végezetül a kísérő kollégáknak, Szabó-Siklódi Levente, Simon Vilmos és Kőmíves-Bokor Zsuzsa zongoratanároknak is köszönetet mondott, akik minden nehéz helyzetben rugalmasak voltak és így teljessé tették a felkészítő munkát.