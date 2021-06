Minisztériumi, valamint megyei önkormányzati forrásokból jelentősen kibővítik és korszerűsítik a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati, ideggyógyászati, szemészeti, valamint nefrológia-dialízis osztályainak otthont adó régi épületet – jelentette be tegnap Tamás Sándor. Kovászna Megye Tanácsának elnöke annak kapcsán beszélt a múlt év őszén kezdődött munkálatokról, hogy a testület tegnapi soros ülésén beépítették a költségvetésbe a szaktárca által e célra kiutalt ötmillió lejt, amihez az önkormányzat további 200 ezer lejt pótolt önrészként.

Amint az a testület ülésén, illetve az azt követő megyeinfón is elhangzott, az épületet 861 négyzetméterrel gyarapítják, ezáltal a meglévőkön kívül további két osztály kerülhet ide – a rekuperációs és rehabilitációs, valamint az ideggyógyászat keretében kialakítandó intenzív terápia, de a tervek között szerepel egy érfestésre alkalmas részleg létrehozása is. A munkálatok során felújítják a szemészeti osztály műtőit is, illetve elköltöztetik az ingatlanból a röntgen és mágneses rezonancia orvosi képalkotó laboratóriumait.

A nefrológia-dialízis osztály a többitől elkülönítve működik majd, és tizenkét páciens egyidejű fogadására lesz alkalmas. A bővítés nyomán a rendelkezésre álló ágyszám is megnő, a jelenlegi 126-ról 161-re. András-Nagy Róbert, az intézmény menedzsere szerint az épületben két-, három-, illetve négyágyas kórtermeket alakítanak ki.

Tamás Sándor a beruházás kapcsán felidézte, hogy a megyei önkormányzat kiemelt helyen kezeli az egészségügyi fejlesztéseket, így a kórházzal kapcsolatosakat is, hiszen az emberek egészsége a legfontosabb. A belgyógyászat épületének felújítása csak egyike az elindított beruházásoknak, 34 millió lejbe kerül, és java részét az egészségügyi szaktárca biztosítja, a megyei önkormányzatnak 10 százalékos önrészt kell állnia. A munkálatokat 2023 novemberére kell lezárnia a kivitelezőnek. A további fejlesztéseknél az elnök megemlítette a sürgősségi osztály már elindított kibővítését, felújítását, orvosi eszközök beszerzését, a helikopterleszálló tervezését, engedélyeztetését, illetve az új tüdőkórházat. Utóbbihoz már átadták a terepet az Országos Beruházási Társaságnak.

A tegnapi ülésen az önkormányzat felhatalmazta a kórház vezetőségét egy olyan pályázat benyújtására, mely révén az oxigénkoncentráció mérésére alkalmas jelzőrendszer beszerelésére szerezhetnek támogatást. A rendszer felszerelésével az egyes helyiségekben, osztályokon – így az intenzív terápián – fellépő magas oxigénkoncentráció miatti tűzesetek kockázatát lehet csökkenteni. Az ország több intézményében ugyanis ez okozta a tragikus kimenetelű tűzeseteket. András-Nagy Róbert szerint száz körüli érzékelőt szerelnének fel, de hogy mely osztályokon, részlegeken, ez majd a szakemberekkel történő egyeztetés, valamint a pályázat összeállítása után derül ki, amint az is, hogy pontosan mekkora költséget feltételez a beruházás.