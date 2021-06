A balesetek gyakorisága miatt az elhunytak számát tekintve első helyen állunk, az egymillió lakosra számított európai átlag (51) majdnem kétszeresével, főleg az autópályák hiánya miatt. Oda jutottunk, hogy nálunk egy autópálya építését még azelőtt befejezik, mielőtt elkezdenék. Papíron van 4900 km, de a valóságban csak majdnem 1000. Az Észak-erdélyit már 16 éve építik, és ha ilyen ütemben folytatják, akkor a Nagy Egyesülés 200. évfordulójára sem lesz kész. De nagy terveink vannak újabb és újabb, a Kárpátokat átszelő autópályákról. Viszont néma csend a Ploiești-et Brassóval összekötőről. Jelenleg Bukarestből Brassóba eljutni (170 km) gyakran öt órába telik. Közben 2019 óta még 686 millió lej kártérítést is fizetett az állam az autópálya-építőknek és az országutak felújításán dolgozóknak. (Rossz tervek, kisajátítások hiánya stb. miatt.)

Ha már autópályát nem tudunk építeni, akkor nincs más hátra, mint a közúti forgalom csökkentése. Sajnos, az utazni kívánókat nem tudják arccal a vasút felé terelni, mert azokat sem tudtuk felújítani. Nem maradt más hátra, mint gyalogolni vagy kerékpározni. De ha nagy a forgalom, még a zebrán is elüthetik a gyalogost, és sajnos nincsenek bicikliútjaink sem. Illetve rajzolnak egyet-egyet, mint Szentgyörgyön a Csíki-utcában, amit autóparkolásra használnak, vagy a járdákra, ahol cikcakkban kerülgetik a villanyoszlopokat (lásd: Jókai Mór utca). Legjobb lenne szekéren közlekedni, mert azzal már földúton is lehet.

Valahogy le kellene szokni az autókázásról. Jó módszer volt régen, hogy mikor Bukarestben leesett az első hó, teljesen leállították a személyautók közlekedését, és tavaszig meg sem engedték. Az sem számított, ha a hó közben elolvadt. Most is meg lehetne tiltani ősszel a személyautók közlekedését egészen nyárig, mert hát még a múlt héten is havazott a magasabban levő utakon. A transzfogarasi úton most is működnek a hóhányók. Július elsejére ígérik a megnyitást, de nem is tudom, érdemes-e, szeptembertől úgyis itt van már a tél. Különben lehet, hogy idén nem is lesz nyár, és így az úrvezetők a téli gumit le sem kell cseréltessék.

Amúgy megvan annak az esélye, hogy ha egy jobb autód van, azt ellopja két bűnelkövető úgynevezett „Pandóra” módszerrel. Az egyik a tulajdonos lakása közeléből egy „műszerrel” lemásolja a házban tartott kulcs adatait, a másik azzal kinyitja a kocsit és elrobog. A nálunk meglovasított kocsikat Grúziába, Fehéroroszországba, Szerbiába, Ukrajnába viszik. Átkalapálják a karosszéria- és motorszámot, így majd külföldön beíratják, és „hivatalosan” közlekedhetnek azokkal.

Különben is, az autóbeíratások nálunk időbe telnek. Legutóbb Temesváron a gépjárműbejegyzési hatóság kilenc munkatársát tartóztatták le 24 órára kenőpénz elfogadása miatt, mert „soron kívül” írtak be a forgalomba közúti járműveket. Négy hónap alatt összesen 100 ezer lejt inkasszáltak közvetítőkön keresztül olyan akták kitöltéséért, ami amúgy a munkájuk lett volna. Lám, a rendőröket könnyebb elkapni, mint a bűnözőket.

Mert például az Aradon elkövetett robbantás tettesét vagy tetteseit máig sem csípték el. Ott valaki(k) egy aradi üzletember, a 66 éves Ioan Crisan Mercedesébe bombát tett(ek), és az levegőbe repült tulajdonosával együtt. A belügyminiszter a merénylet után azt mondta, hogy Románia biztonságos ország, és megnyugtatott, hogy az csak egy egyedi eset, elkapják, bíróság elé kerülnek és megbüntetik a delikvens(ek)et. Bár a legjobb szakembereket küldték Aradra, a tettes(ek)nek azóta is bottal ütik nyomát. Azt már gyanítják, hogy az elkövetők lehetnek honiak, szerbek vagy ukránok. Sokszor felrótták a rend éber őreinek, hogy kapcsolatban vannak bűnözőkkel. Most milyen jó lenne, ha azok súgnának az alvilágból, és így világosság gyúlna a robbantás ügyében. Sokan megnyugodnának, ha kézre kerítenék a tetteseket, mert akkor nem kellene attól tartaniuk, hogy a következő járgány, ami a levegőbe repül, az ő autójuk lesz.

Mivel nálunk mindenféle közúti járművel közlekedni igen veszélyes mutatvány, a balesetek megelőzésében csakis az Alfa, Béta, Gamma, Delta vírusmutánsok segíthetnek: ha (mint tavaly), karanténba teszik a népet, és az utcára sem mehetnek ki az emberek.