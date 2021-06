Áradás és lezárt utak Háromszéken /Frissítés/

A kiadós esőzések miatt Háromszék több pontján a figyelmeztető szint fölé nőttek a vizek szombaton, néhol a katasztrófavédelmi felügyelőség szakembereinek közbelépésére is szükség volt, máshol pedig utak lezárásáról döntöttek a hatóságok.

A kialakult helyzetről a kormánybiztosi hivatal szombat este tájékoztatott a közösségi médiában. Mint azt jelezték, a kiáradt Feketeügy miatt lezárták a forgalom elől a 9-es községi utat Telek és Szörcse között, hasonló intézkedést foganatosítottak a 16-os községi úton is, Uzon valamint Sepsimagyarós között. Rétyen is igen magas lett a vízszint, „alig egy tenyérrel folyik a folyó a 13E jelzésű országút hídja alatt, a hódok által megrongált zsilipkapuk miatt pedig a víz a település irányába is szivárog” – ismertette a prefektúra.

Az intézmény szerint vészhelyzet alakult ki Kökösbácsteleken, ahol a Tatrang vízszintje meghaladta a vízelvezető csatornák szintjét, a felgyűlt víz pedig elárasztott néhány háztartást. Ezt megelőzően itt péntek estétől óránként húszezer köbméter vizet szivattyúztak át a vízelvezető csatornákból a Tatrangba, miután a zsilipeket le kellett zárni, mert a lezúduló eső miatt a folyó vize magasabban állt, mint csatornáké – közölték.

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség csapatai és a megyei vízügyi igazgatóság szakemberei, élükön az intézményvezetőkkel a hét végén a problémás térségekben dolgoztak.

Az előző két naphoz képest vasárnapra némiképp mérséklődött a lehullott csapadékmennyiség, az árhullám azonban a hét utolsó napján tetőzött a Feketeügyön, ennek okán Ráduly István kormánymegbízott terepszemlén vett részt, hogy összehangolja az állami intézmények tevékenységét.

A prefektúra vasárnap délutáni beszámolója szerint a megye más térségeiben is szükségessé vált a hatóságok közbelépésére az áradások nyomán. Uzonban például a helyi rendőrség irányítása mellett zajlik a forgalom, mert a víz ellepte a Bikfalva felé vezető megyei út egy szakaszát – ezen áthajtani csak saját felelősségre lehet. Szentivánlaborfalván az uzoni önkéntes tűzoltók több száz homokzsákkal vettek körbe egy portát, így akarják megakadályozni, hogy a folyó elárassza. Rétyen csökkenteni próbálják a hódok által megrongált zsilipek miatt kialakult helyzet negatív következményeit, Bitán pedig nagy kövekkel erősítették meg az utat, mert a folyó alámosta az úttest alapját – közölte a kormánybiztosi hivatal. A nagy mennyiségű csapadékra vonatkozó másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés hétfő hajnal két óráig van érvényben Kovászna megyében.