Áradás és lezárt utak Háromszéken

A kiadós esőzések miatt Háromszék több pontján a figyelmeztető szint fölé nőttek a vizek szombaton, néhol a katasztrófavédelmi felügyelőség szakembereinek közbelépésére is szükség volt, máshol pedig utakat lezárásáról döntöttek a hatóságok.

A kialakult helyzetről a kormánybiztosi hivatal szombat este tájékoztatott a közösségi médiában. Mint azt jelezték, a kiáradt Feketeügy miatt lezárták a forgalom elől a 9-es községi utat Telek és Szörcse között, s hasonló intézkedést foganatosítottak a 16-os községi úton is, Uzon valamint Sepsimagyarós között. Rétyen is igen magas lett a vízszint, „alig egy tenyérrel folyik a folyó a 13E jelzésű országút hídja alatt, a hódok által megrongált zsilipkapuk miatt pedig a víz a település irányába is szivárog” - ismertette a prefektúra.

Az intézmény szerint vészhelyzet alakult ki Kökösbácsteleken, ahol a Tatrang vízszintje meghaladta a vízelvezető csatornák szintjét, a felgyűlt víz pedig elárasztott néhány háztartást. Ezt megelőzően itt péntek estétől óránként húszezer köbméter vizet szivattyúztak át a vízelvezető csatornákból a Tatrangba, miután a zsilipeket le kellett zárni, mert a lezúduló eső miatt a folyó vize magasabban állt, mint csatornáké - közölték.

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség csapatai és a megyei vízügyi igazgatóság szakemberei, élükön az intézményvezetőkkel a hét végén a problémás térségekben dolgoztak.