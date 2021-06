Áradás Zágonban és Papolcon

A bajok már pénteken elkezdődtek. A Zágon fő útja mentén lévő – máskor porosan száraz – patakmeder, de más utcák vízelvezető sáncai is zavarosan hömpölygő vízzel teltek meg. A meder nem tudta elvezetni a hatalmas mennyiségű vizet, így több háztartást is elöntött az ár. A nemzeti besorolású, DN13E jelzésű út mentén lévő, Zágon egyetlen masszázsszalonjából a vendég nem tudott távozni, a kijáratnál lévő hídon is átrobajlott a víz.

Udvarok, pincék, kutak teltek meg vízzel. A polgármesteri hivatal a rendelkezésére álló erőgépekkel, szivattyúkkal és saját személyzettel próbált segíteni a bajbajutottakon.

A legnagyobb kárt azonban a Zágon-patak okozta. Néhány héttel korábban került sor a Hosszútüzes és Alsó-Tatárszeg falurészeket a patakon átkötő gyalogos híd teljes felújítására, most az áradat alámosta az egyik betonpillért, így az újszerű palló összeomlott . Kiss Gusztáv polgármester magyarázata szerint a pallótól néhány száz méterrel fentebb a patakon egy vízlépcső van. Ez alatt egyenes a meder, majd pont az összeomlott pallónál vesz kanyart a víz – így nagy erővel mosta alá a tartópillért. Azt fogja keresni, hol talál sürgősségi segélyt a víz okozta károk helyreállítására – mondta a községvezető.

Papolcon is rombolt a víz, sok helyen patakká változtak az utcák, nemrég felújított részeket is tönkre tett, elmosta a friss töltéseket – mondta el érdeklődésünkre Kelemen Gyula, aki a falut képviseli Zágon közgyűlésében. Ráadásként szombat éjjel fél tizenkettőkor a Ro-alert rendszer is figyelmeztetett: a faluban, az ortodox templom környékén medve járkál. Veszélyes állat, senki ne próbáljon közeledni hozzá – hirdette a telefonos üzenetben érkezett vészjelzés. És azt is közölték – ez valószínűleg már a szokványos szöveg –, hogy ne próbálják etetni az állatot.

Kelemen Gyula elmondta, vasárnap délelőttig nem kapott értesítést arról, hogy a medve valahol kárt okozott volna (Kiss Gusztáv polgármester sem tudott kárról), valószínűleg csak átmenőben volt.