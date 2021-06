Az első negyedórában a magyarok elsősorban szabadrúgások kiharcolására játszottak, azonban ezekből nem alakult ki gólszerzési lehetőség. Az ellenfél tíz perc elteltével vette át először a kezdeményezést, és rögtön két nagy helyzetet is kialakított. Karim Benzema lövésénél Gulácsi Péter védett, Kylian Mbappé pedig néhány méterről a bal oldali kapufa mellé fejelt. Félóra elteltével ismét a vendégek puskáztak el két lehetőséget, Benzema jó helyzetből kapu mellé lőtt, Mbappé pedig négy magyar védőt is kicselezett, ám próbálkozása pontatlan volt. A félidő végéhez közeledve még inkább erősödött a francia nyomás, a ráadás perceiben azonban Sallai Roland és Fiola Attila összjátéka végén utóbbi megszerezte a vezetést a magyaroknak, a gól után pedig felrobbant a hangorkán a Puskás Arénában. Fiola a legutóbbi négy válogatott fellépésén immár másodszor talált be, miközben előtte 33 meccsen eredménytelen volt.

A szünet után nagy nyomás alá helyezték a franciák a magyar kaput, Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai pedig elsősorban gyors ellentámadások vezetésére rendezkedtek be. Az idő előrehaladtával a franciáknál egyre gyakoribbá váltak a technikai hibák, miközben a magyarok gyakran nagyszerű passzokkal és remek egyéni megoldásokkal járatták a labdát. A félidő feléhez közeledve egyenlített a francia csapat, ugyanakkor ez nem szegte kedvét a magyar válogatottnak, amely olykor hősiesen védekezve, olykor kiválóan játszva tartotta a döntetlent. A hajrában újabb gól már nem esett, a magyar válogatott megérdemelten szerzett pontot a világbajnok franciák ellen, a lefújás után pedig még hosszú percekig a közönséggel együtt ünnepelte a remek eredményt.

Nem szereztek gólt az angolok

Az angolok gól nélküli döntetlent játszottak Skócia válogatottjával pénteken Londonban, a D-csoport második fordulójában. Gareth Southgate szövetségi kapitány 25 éves és 31 napos átlagéletkorral a háromoroszlánosok történetének legfiatalabb kezdőcsapatát küldte pályára világversenyen. A szigetországi rangadó szakadó esőben indult, a horvátok legyőzésével rajtoló angolok már korán kapufát lőttek, és a játékot uralva ezt követően is dolgoztak ki helyzeteket. A kontinensviadalon 1996 óta először szereplő, a nyitókörben a csehekkel szemben alulmaradó skótok első nagy helyzetére fél órát kellett várni. A fordulás után mindkét tizenhatosnál alakultak ki ígéretes lehetőségek, az angol védelemnek ráadásul egyszer a gólvonalról kellett tisztáznia, kapuba találnia azonban egyik gárdának sem sikerült.

Fotó: Getty Images

Egy pontot gyűjtöttek a horvátok

A világbajnoki ezüstérmes Horvátország is döntetlent játszott a cseh válogatottal pénteken Glasgow-ban, a D-csoport második fordulójában. A csehek az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel riválisukkal szemben, a horvátoknak tíz perc kellett, hogy felvegyék a mérkőzés ritmusát. Ezt követően sok gólhelyzetet hozó találkozó alakult ki, amelyen a csehek a 37. percben büntetőből megszerezték a vezetést, Patrik Schick vérző orral értékesítette a tizenegyest. A fordulás után szinte azonnal egyenlítettek a horvátok, Ivan Perišić lőtt szép gólt. Az újabb találat után sem lankadt a csapatok támadókedve, és bár több pontatlanság is becsúszott mindkét oldalon a játékba, élvezetes volt a mérkőzés. Az utolsó húsz perc hatalmas horvát helyzettel indult, a végén a csehek előtt is adódtak lehetőségek, de az utolsó percben Bruno Petković lövésénél a csehek hátvédje, Tomáš Kalas mentett nagyot.

Eredmények, 2. forduló: * D-csoport: Horvátország–Csehország 1–1 (gsz.: Perisic 47., illetve Schick 37. – tizenegyesből), Anglia–Skócia 0–0 * F-csoport: Magyarország–Franciaország 1–1 (gsz.: Fiola 45+2., illetve Griezmann 66.).