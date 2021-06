A győzelmi kényszerben lévő németek nagy lendülettel kezdték a müncheni mérkőzést, amelynek az 5. percében Gosens révén gólhoz jutottak, ám az angol játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Ezt követően is lendületben maradtak a hazaiak, de gólt a portugálok szereztek. Szám szerint hármat is: egyet Neuer kapujába lőttek és kettőt a sajátjukba. A 15. percben az első vendég ellentámadásból szerzett gólt Cristiano Ronaldo, majd kevéssel később mattolta magát a portugál védelem, előbb Dias, majd Guerreiro is öngólt vétett. A térfélcserét követően is eredményesen támadtak Joachim Löw tanítványai, akik a 60. percre Havertz és Gosens találatával már háromgólos vezetésre tettek szert. A negyedik német gólra még válaszoltak a portugálok, ám innen a németek igyekeztek őrizni az eredményt.

De Bruyne továbblőtte a belgákat

Csütörtökön a belga válogatott 2–1-re nyert Dánia vendégeként Koppenhágában a B-csoportban, és ezzel biztosította helyét a nyolcaddöntőben. A házigazdák nem illetődtek meg a belgáktól, és 99 másodperc elteltével megszerezték a vezetést. A dánok ez után sem álltak le, és komoly nyomás alá helyzeték a Courtois által védett kaput, Belgium pedig csak a félidő második részére jött ki a szorításból. A fordulás és Kevin De Bruyne beállása után megváltozott a belgák játéka, a játékmester előbb gólpasszt osztott ki, majd futtából maga is kilőtte a dán kapu jobb alsó sarkát. A véghajrára felpörögtek a dánok, sőt, a 87. percben kapufáig is jutottak, ám egyenlíteni már nem tudtak.

Sima győzelem és továbbjutás

A holland válogatott csütörtök este hazai pályán 2–0-ra legyőzte az osztrák csapatot a C-csoportban, és ezzel a sikerrel bejutott a legjobb 16 közé. Frank de Boer együttese az első perctől kezdve irányította a mérkőzést, és büntetőből korán vezetést szerzett. A szünetig több holland ziccer is kimaradt, ám a fordulás után is nyomasztó volt a holland fölény, amely a 67. percben ismét góllá érett. Hollandia diadala egy pillanatig sem forgott veszélyben, mivel az osztrákok erejéből nem sokra futotta.

Svéd diadal a szlovákok ellen

Péntek délután a svéd válogatott 1–0-ra verte a szlovák nemzeti együttest az E-csoportban, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Ismerkedős játékkal rajtolt a szentpétervári párharc, de az első negyedóra után sem sokat változott a játék képe, sőt a félidő különösebb gólhelyzet nélkül zárult. A másodikban a svédek sebességet váltottak, így többször is veszélyeztették ellenfeleik kapuját, de gól nem esett. A 74. percben azonban büntetőhöz jutottak, miután a szlovák hálóőr buktatta a kapura törő Quaisont. A pontrúgást Forsberg értékesítette. Innen Szlovákia mindent megtett az egyenlítésért, de nem tudott kapuba találni.

Újabb spanyol döntetlen

Szombaton Sevillában a spanyol válogatott Lengyelországot látta vendégül az E-csoportban, párharcuk pedig kudarcnak tűnő döntetlennel ért véget. Az első félidőben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, ám az első találatot a meddő mezőnyfölényben játszó spanyolok jegyezték a 25. percben, miután Moreno beadását Morata öt méterről a lengyel kapuba vágta. A fordulást követően is jó iramú volt a mérkőzés, sőt az 54. percben Lewandowski révén egyenlítettek a lengyelek. Percekkel később büntetőhöz jutott Spanyolország, de Moreno a kapufát találta el, a kipattanóra Morata csapott le, de nem találta el az üres kaput. A hajrában a spanyol válogatott sorra dolgozta is ki a helyzeteket, ám Szczęsny védései miatt nem változott az eredmény.

Eredmények, 2. forduló: * B-csoport: Dánia–Belgium 1–2 (gsz.: Poulsen 2., illetve T. Hazard 55., De Bruyne 70.) * C-csoport: Hollandia–Ausztria 2–0 (gsz.: Depay 11., Dumfries 67.) * E-csoport: Svédország–Szlovákia 1–0 (gsz.: Forsberg 76. – tizenegyesből), Spanyolország–Lengyelország 1–1 (gsz.: Morata 25., illetve Lewandowski 54.) * F-csoport: Portugália–Németország 2–4 (gsz.: Ronaldo 15., Jota 67. , illetve Dias 35. – öngól, Guerreiro 39. – öngól, Havertz 51., Gosens 60.).