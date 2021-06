Fejér tavaly augusztusban a több játéklehetőség reményében került kölcsönbe, a Nyíregyháza színeiben huszonkét bajnoki és két kupamérkőzésen védett, hétszer kapott gól nélkül zárta a találkozókat. Az előző szezonban a Spartacus a Magyar Kupa 7. fordulójában hosszabbítás után búcsúzott a küzdelemsorozattól, míg a húszcsapatos másodosztályban a hetedik helyen végzett.

A háromszéki kapus január végén a koronavírus-fertőzés miatt megtizedelt Sepsi OSK hívására visszatért Sepsiszentgyörgyre, ahol az FC Voluntari és a Jászvásári Poli elleni hazai mérkőzéseken védte a háromszéki csapat kapuját, mindkét alkalommal döntetlen született. Fejér 2016 júliusában igazolt Sepsiszentgyörgyre, az elmúlt négy évben negyven mérkőzésen öltötte magára a székelyföldi együttes mezét, tizenkét alkalommal nem kapott gólt.

„Fejér Béla a következő három évben a Spartacusban véd. Szerződést kötött a kapussal a klub. Remekül védett az elmúlt idényben, így nem véletlenül keltette fel több – köztük élvonalbeli – csapat figyelmét is. Az eddig kölcsönben lévő hálóőrt leigazolta a Nyíregyháza Spartacus a Sepsiszentgyörgytől, és három évre szóló szerződést kötött vele. A kapus az előző szezonban 22 bajnoki meccsen volt kezdő. A keret többi tagjával elkezdte a felkészülést” – olvasható a közleményben.

Fejér elmondta, mivel a Spartacus kivásárolta a játékjogát, így számára egyértelmű volt, hogy hosszú távra kötelezi el magát. Az előző idényben nyújtott teljesítményével nem elégedetlen, azonban úgy érzi, többet is kihozhatott volna magából. Kiemelte, az előző idényben több felejthetetlen mérkőzést is játszott, viszont a legemlékezetesebb az utolsó előtti fordulóban, a vendég Vasas FC elleni találkozó volt, amelyet 2–0 arányban megnyertek, ráadásul tizenegyest is hárított. Ez volt az utolsó összecsapásuk a nyíregyházi sportlétesítményben, ugyanis a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében új stadiont építenek a helyére.

„A múlt héten kezdtük a felkészülést, az első hét alapozó ráhangoló jellegű volt. Ezen a héten fokozotason növeljük a terhelést, majd júliusban tíznapos szlovéniai edzőtáborba megyünk. Az idény végén azzal lennék elégedett, ha mindegyik bajnoki mérkőzésen védhetnék, és ha kihozhatnám magamból a legtöbbet mind én, mind pedig a csapat, mert ez azt jelentené, hogy az elsők között végeznénk” – nyilatkozta Fejér Béla. (miska)