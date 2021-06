Mánya Szabolcs számára eredményes volt az első magyarországi idénye, hiszen az SG Kecskemét Futsal csapat fennállásának eddigi legjobb eredményét érte el a 2020–2021-es szezonban azután, hogy NB I-ben az ötödik helyet szerezték meg. Emellett a háromszéki futsalos 19 találattal a bajnokság ötödik legeredményesebb gólvágója volt, s ezzel a teljesítménnyel ő végzett a házi góllövőlista élén is. Edzőként az U17-es csapattal bajnokságot nyert, míg az U20-as gárdával az ötödik lett. Így nem volt meglepő, a kecskeméti klubvezetés felajánlotta szerződésének meghosszabbítását, amit Mánya el is fogadott.

„Több ajánlatom is volt, magyarországi és romániai csapatok kerestek meg, de úgy döntöttem, hogy maradok Kecskeméten, mivel a kondíciók jobbak, mint itthon, a csapat stabil és a vezetőség meggyőzött a maradásról” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mánya Szabolcs. „Az előző évadra kitűzött célunkat elértünk, mivel az ötödik helyen fejeztük be a pontvadászatot, de nem vagyok teljesen elégedett, ugyanis lehetett volna jobb az eredményünk, még úgy is, hogy a miénk egy fiatal csapat volt. Magammal sem vagyok egészen elégedett, azonban bízom, hogy a következő idény jobb lesz” – tette hozzá a kecskeméti együttes háromszéki csapatkapitánya, aki a továbbiakban is vállal az együttesnél utánpótlás-edzői feladatokat.

Az augusztus 13-án rajtoló idényben Mányának Hadnagy István személyében erdélyi csapattársa is lesz. Az FK Székelyudvarhelynél nevelkedett teremlabdarúgó az előző szezonban a Dévai Autobergamo együttesében játszott, ahol 18 gól került a neve mellé. „Hadnagy egy fiatal és jó játékos, s úgy gondolom, érkezésével mindenképp erősítettünk a csapaton. A vártnál hamarább, még augusztusban startol a magyar élvonalbeli futsalbajnokság, mi pedig július 10-én kezdjük meg a felkészülést. Az előző idényben a 4–7. hely volt a célkitűzés, ezt teljesítettük, most is mindenképp a felsőházba várják a csapatot, ám ezúttal minél előrébb szeretnénk végezni” – jelentette ki határozottan Mánya. (tibodi)