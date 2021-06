A rajtot Hamilton kapta el a legjobban, de ahhoz, hogy átvegye a vezetést, a pole pozícióból startoló Verstappen hibája is kellett. A holland versenyző alatt az első kanyarban megcsúszott a Red Bull, és bár sikerült korrigálnia, néhány másodpercre elhagyta a pályát, így elveszítette a vezető pozíciót. Öt kör után Hamilton száguldott az élen, mögötte Verstappen és Bottas haladt a második és harmadik helyen.

A kerékcserék sorát Bottas kezdte meg a 18. körben, egy körrel később Verstappen, majd Hamilton járt a bokszban. Verstappennek nemcsak megtartania sikerült a pozícióját Botasszal szemben, hanem még Hamiltont is megelőzte, így a huszadik körben átvette a vezetést. A holland versenyző a 32. körben ismét a bokszba hajtott kerékcserére, negyedikként tért vissza a pályára, de sokkal gyorsabb volt, mint az élen száguldó Hamilton.

Verstappen tíz körrel a leintés előtt utolérte a másodikként haladó Bottast, és – kihasználva a finn hibáját – simán meg is előzte. A holland versenyző ezután célba vette Hamiltont a győzelemért, és másfél körrel a futam vége előtt viszonylag könnyen elment a címvédő mellett, miközben a végig negyedikként haladó Pérez is megelőzte Bottast, ennek köszönhetően ő is felállhatott a dobogóra.

Eredmény: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:27.25.770 óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2.904 másodperc hátrány, 3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 8.811 mp h., 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 14.618 mp h., 5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:04:032 perc h… A vb-pontversenyek állása 7 futam után: v versenyzők: 1. Verstappen 131 pont, 2. Hamilton 119 pont, 3. Pérez 84 pont, 4. Norris 76 pont, 5. Bottas 59 pont… v csapatok: 1. Red Bull 215 pont, 2. Mercedes 178 pont, 3. McLaren 110 pont, 4. Ferrari 94 pont, 5. Alpha Tauri 45 pont…

A vb a hétvégén Ausztriában folytatódik.