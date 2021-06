Emberre támadt a medve

Hét orvos hat órán keresztül műtötte azt az 54 éves férfit, akire péntek hajnalban a Székelykeresztúr melletti Románandrásfalva közelében levő tanya mellett támadt rá a medve. A súlyosan megsebesült férfit a székelyudvarhelyi kórházban részesítették sürgősségi ellátásban, majd Csíkszeredába szállították, ahol műtétek sorozatával sikerült megmenteni az életét. A férfi mellkasi, fej- és nyaksérüléseket is szenvedett, a medve darabokat harapott ki az áldozat testéből, nemcsak szövetet, hanem csontot is. A csíkszeredai kórház udvarán pénteken tartott sajtótájékoztatón jelen levő Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elmondta: olyan törvénymódosításon dolgoznak, amely lehetővé teszi az azonnali beavatkozást. A támadó medvét egyelőre nem sikerült azonosítani.

A megtámadott férfin Adrian Dobrică mellkassebész beszámolója szerint összesen hat műtétet végeztek el. A mellkasán kezdték, ahol két összetett sérülés volt: az elülső mellkas törése a bordákat, a rekeszizmot és a lágy részeket is érintette, a felső mellkasfal törése pedig a gátort (mediasztinum), a mellhártyákat és a bal tüdő felső lebenyét. A következő szakaszban a fej, az állkapocs és az arc sebesüléseit látták el: többszörös koponya- és szemüreg-töréseket, fej- és arc-sérüléseket. A férfit intubálták, és egy időre lélegeztetőgépre is került, de állapotát sikerült stabilizálni, a műtétek után családjával is beszélni tudott.

A már rendszeressé vált medvetámadásokat a csíkszeredai kórházmenedzser elfogadhatatlannak tartja. Konrád Judit hangsúlyozta: a megfelelő intézkedések foganatosításával elkerülhetőek lennének a medvetámadások és az olyan „összetett sebészeti maratonok”, amelyeken emberéletért küzdenek. Ezúttal mellkassebész, idegsebész, szájsebész, plasztikai sebész és fül-orr-gégész szakorvosok beavatkozására volt szükség, és két intenzív terápiás orvosra. A megelőzés anyagi szempontból is fontos, hiszen egy ilyen beavatkozás-sorozat sokba kerül az intézménynek, az államnak. Ez esetben mintegy 6000 euróba, 30 000 lejbe – ha nem lesznek komplikációk.

Törvénymódosítás az azonnali beavatkozásért

A megoldást a megelőzés és az azonnali közbelépés jelenti – szögezte le Tánczos Barna környzetvédelmi miniszter, aki szerint egyre sürgetőbb életbe léptetni azt a jogszabályt, amellyel ártalmatlanná lehet tenni a veszélyes medvéket. Elmondta: olyan szabályozáson dolgoznak, amely lehetővé teszi, hogy a hatóságok (egy csendőrökből és vadászokból álló különítmény) a medvetámadás utáni 24 órán belül eltávolítsák a veszélyes állatot. Kijelentette: „Elsősorban az emberi élet szempontjából kell vizsgálnunk a történteket. Az állam felelőssége és kötelessége szavatolni az állampolgárok biztonságát. Meg kell előznünk az ilyen és ehhez hasonló tragédiákat!” Kifejtette: az ország lakosságának 80 százalékára nem jelent valós veszélyt a medve, ezért nem mérik fel a helyzet súlyosságát, ám az áldozat hozzátartozói, illetve annak a 13 megyének a lakói, ahol az utóbbi időben megszaporodtak a medvetámadások, egészen másképp ítélik meg a dolgokat. Az állam azonban minden emberéletért felelős, ezért kell azonnali beavatkozást biztosítania. Környezetvédelmi miniszterként felelős azokért az intézkedésekért, amelyeknek meg kell teremteniük a jogi hátterét az emberi élet védelmének, véleménye szerint „ez az egyetlen racionális, vitathatatlan és elengedhetetlen megközelítés, amellyel meg tudjuk előzni az ilyen és ehhez hasonló tragédiákat”.

Tánczos Barna épp egy pénteken megjelent interjúban számolt be a Krónika napilapnak a készülő törvénymódosításról. Elmondta: az elmúlt öt évben megtízszereződött a medveveszély miatti segélyhívások száma, és míg öt évvel ezelőtt nyolc megyéből, idén már 13 megyéből kértek segítséget a medvék megjelenése miatt. Csak Kovászna megyében öt év alatt 1300 birkát pusztítottak el a medvék. Tánczos szerint felelőtlen és alaptalan intézkedés volt öt évvel ezelőtt kivonni az emberi beavatkozást a faj szabályozásából, mert „az emberi élet és az ember által létrehozott javak védelménél semmi nem lehet fontosabb, még egy szigorúan védett faj sem”. Közölte: úgy módosítják a jelenleg érvényes rendeletet, hogy a veszélyes vadat 24 óra alatt el lehessen távolítani. „Egyszer beavatkozunk, és csak utána papírozunk, hiszen a tűzhöz kiérkező tűzoltók is a helyszínen, felelősen döntenek az emberi élet és a javak védelmében” – magyarázta. Az érvényben levő szabályozás ugyanis terjedelmes dokumentáció benyújtásához köti a kilövési vagy áthelyezési engedély kibocsátását, és hatvannapos határidőt szabott meg a műveletre.

„Az azonnali eljárás azt jelenti, hogy a medvetámadás bejelentését követően legfeljebb 24 órán belül egy csendőrökből és vadászokból álló különítménynek kell eltávolítania a veszélyes állatot egy jól kidolgozott eljárás alapján, felmérve a kialakult helyzet súlyosságát. Amennyiben egy medve először hatol be lakott területre, meg kell próbálni elkergetni a vadat. Amennyiben az állat többször megjelenik a helységben, akkor az állatot el kell altatni, és a lakott területtől távol kell elengedni a vadonban. Ha a medve veszélyes, agresszív és támad, a megoldás a kilövés” – szögezte le Tánczos Barna, aki szerint a tervezet várhatóan a jövő héten ölt végső formát.

Péntek hajnalban egy másik medvés incidens is történt, amelynek az állat volt az áldozata: a Kolozs megyei Ördöngösfüzes határában elgázoltak egy 5–6 éves hím példányt, és mivel súlyos sérüléseket szenvedett, el kellett altatni. A helyszínre érkező hatóságok szerint a két és fél mázsás nagyvad medence- és gerinctörést, illetve belső sérüléseket is szenvedett. Visszavonszolta ugyan magát az útról az erdő felé, de nem jutott messzire, és az állatorvosok menthetetlennek ítélték.