Két nap után újabb támadás

Vasárnap délben újabb medvetámadás történt, és szintén Hargita megyében: ezúttal is egy férfit sebesített meg az állat, aki ugyancsak a csíkszeredai kórházba került.

A Székelyhon beszámolója szerint a Kápolnásfaluhoz tartozó Tizenhétfalusiban a villanypásztor ellenőrzésére kiment gazdára rontott rá a medve, amely miután mellbe vágta, a veséje tájékán harapott a testébe. A pórul járt gazda maga jött be autójával a helyszíntől 2–3 kilométerre lévő Kápolnásfaluba, ahonnan György Ágoston, szállította kórházba. György – aki a Homoród Erdészeti Hivatalban dolgozik, és a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesületnek is tagja – elmondta: nagy szerencséje volt az áldozatnak, hiszen vele volt egy nagy testű juhászkutya, amely védelmezte, ennek köszönhetően nem történt nagyobb baj. A csíkszeredai kórházban azonban az orvosok azt mondták, műteni kell a medvetámadásban megsérült férfit. A történteket Mărmureanu-Bíró Leonárd, a vadászegyesület igazgatója is megerősítette, és hozzátette: azonosítani fogják az agresszív medvét és kilövési engedélyt kérnek rá.