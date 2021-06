Tesztelés saját zsebből

Hangsúlyozta: nem tudnak és nem is akarnak senkit oltásra kötelezni, de a betegeknek ahhoz is joguk van, hogy olyan orvossal, asszisztenssel, ápolóval kerüljenek kapcsolatba, aki nem jelent kockázatot számukra, aki kevés valószínűséggel fertőz, és ez csak oltással érhető el. A miniszter elmondta azt is, hogy 87 ezer antigén gyorstesztet osztottak ki azon gyógyszertárak számára, amelyek vállalták, hogy részt vesznek a tesztelési folyamatban. A tárca ingyen bocsátja a patikák rendelkezésére a teszteket, de azok pénzt kérhetnek el a szolgáltatásért, felszámolva például a védőfelszerelések árát. Megyénként 2000 tesztet osztottak ki, Bukarestben pedig ötezret.