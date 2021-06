A nem mindennapos esemény délelőtt 11 órától szentmisével kezdődött Artur Prenkiewicz lengyel származású minorita szerzetes, az Aradi Minorita Rendház főnökének főcelebrálásával, valamint Böjte Csaba ferences szerzetes és Farkas Alajos segédlelkész kocelebrálásával, a szentbeszédet Böjte Csaba mondotta. „Szeretnénk újra élettel megtölteni ezt az épületet.

„Hiszem továbbá, hogy nemcsak az épületnek lesz a javára az, hogy felújult, hanem a városnak, a közösségnek is a javát fogja szolgálni. És jó lesz azoknak a fiataloknak is, akik itt tanulni, dolgozni fognak. Az épület nagyjából kész van, de ezután jön a java, ebbe az egészbe lelket kell lehelni, hogy tényleg elkezdődjön olyan fiatalok turisztikai és idegenforgalmi képzése, akik bárhol a nagyvilágban megállják a helyüket” – mondotta többek között Csaba testvér. A szentmisén a csíkszeredai Role együttes az alkalomhoz illő eredeti Kájoni szövegeket és dallamokat adott elő.

A szentmise végén Böjte Csaba jelképesen átvette a felújított épület kulcsát Szőcs Gyulától, a felújítást végző Conico cég vezérigazgatójától, majd, ugyancsak jelképesen, átnyújtotta azt – Fejér László Ödön szenátorral együtt – a svájci Dirk Wallenburgnak, aki a közeljövőben – a tervek szerint már szeptembertől – hároméves, angol nyelvű világszínvonalú vendéglátó főiskolát alapít az épületben.

Ezután Fejér László Ödön szenátor köszöntötte a tanévzáró alkalmából a Dévai Szent Ferenc Alapítvány jelen lévő neveltjeit, majd elmondta: nagyon sok mindenkinek adhatunk hálát azért, hogy Kézdivásárhely egyik ékköve lehet a kívül-belül felújított minorita rendház. Egy hat évvel ezelőtt, Lemhényben kezdődött álom vált valóra, és nem csak a romos rendház újult meg, hanem új célt, új jövőképet is sikerült adni az épületnek. „Itt egy svájci, világszínvonalú idegenforgalmi főiskola fog működni, amely már ősztől várja a gyermekeket, hallgatókat. Ezt a főiskolát Dirk Wallenburg nemzetközileg ismert és elismert idegenforgalmi tanácsadó, előadótanár fogja vezetni, aki a legmagasabb szintű idegenforgalmi egységekkel is dolgozott. Ő az, akinek Csaba testvérrel átadtuk a rendház kulcsát és megbíztuk a működtetésével. Az álom nemcsak megvalósult és Székelyföld egyik legszebb épületét sikerült megmentenünk, hanem további célokat is kitűztünk, miszerint Erdély-szerte az egyik legszínvonalasabb turisztikai és idegenforgalmi képzést szeretnénk nyújtani” – hangsúlyozta a honatya, köszönetet mondva Csaba testvérnek, valamint Tamás Sándor megyeitanács-elnöknek, Bokor Tibor polgármesternek és Vargha Béla főesperesnek, hogy mindvégig hittek bennük és a célukban. Ugyancsak köszönetét fejezte ki Kelemen Hunornak, az RMDSZ szövetségi elnökének és Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, a magyar kormánynak, hogy támogatásukkal segítették e nemes cél létrejöttét.

„Kiemelt köszönet illeti a GyerekKéz Baráti Társaságot, amelyik azzal a céllal jött létre, hogy a minorita rendházat megmentsük. Kívánom, hogy sok nagyszerű szakembernek adjon ez az épület otthont, illetve ez legyen Székelyföld, Erdély, Románia egyik turisztikai ékszeres doboza” – fűzte hozzá a szenátor. A szentmisét követően az érdeklődők megtekintették a rendház épületét és udvarát, amelynek hivatalos avatóünnepségét augusztus második felében egy nagyobb szabású rendezvény alkalmával tartják majd meg, amikor a Vargha Mihály szobrász által készített Nagy Mózes-mellszobrot is leleplezik. Az esemény a Vigadó színháztermében a közkedvelt Bojtorján együttes ajándékkoncertjével zárult.