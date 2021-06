Áldozatokat szedett az árvíz

Leginkább a hirtelen lehullott nagy mennyiségű, négyzetméterenként 50 litert is elérő csapadék és a zivatarok idején felerősödő széllökések okoztak gondot, elsősorban Bukarestben és az ország keleti, illetve déli megyéiben. A Neamț megyei Almaș faluban egy 78 éves férfit elsodort a hirtelen megduzzadt patak, és bár hamar megtalálták, a rohammentősök nem tudták újraéleszteni. A Bákó megyei Kászonmonostoron (Mănăstirea Cașin) egy 70 év körüli férfit a gyaloghíddal együtt sodort el az ár, amikor megpróbált átkelni rajta, őt még tegnap sem találták meg. A harmadik áldozat Adrian Cernea autóversenyző, volt romániai offroad-bajnok, akit verseny közben sodort el az ár autójával Bereck és a Bákó megyei Sóspatak között, egy nehezen megközelíthető helyen, ahol térerő sincs. A 35 éves segédpilóta ki tudott menekülni (de ő is megsérült, kórházban van), Cernea azonban nem. A versenyt megszakították, és mind a közelben levő versenyzők, mind a katasztrófavédelem munkatársai a keresésére indultak. Holttestére néhány száz méterrel odébb találtak rá.

Vrancea megyében 20 óra után sikerült kimenteni azt a 12 személyt – nyolc erdei munkást, három nőt és egy 16 éves kamaszt –, akik egy hirtelen jött áradás miatt egy elszigetelt, erdős területen rekedtek pénteken Neruzsában. A víz elől egy zárt utánfutó kocsiba húzódtak be, amelyet a víz minden oldalról körülvett (fotó); ott töltötték az éjszakát is. A mentési akció szombat reggel folytatódott, a katonai és önkéntes tűzoltók, hegyimentők és csendőrök dolgát azonban nagymértékben nehezítette a folyamatosan szakadó eső, a Zabola folyó megnövekedett vízszintje, illetve az ár által magával sodort törmelékek, amelyek a munkások és a mentésben részt vevők életét is veszélyeztették. Mivel a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt sem csónak, sem helikopter nem volt bevethető, végül egy drótkötélrendszer segítségével sikerült kimenteni és biztonságba helyezni a vízben rekedteket.

A vasárnap is folytatódó esőzések már nagyon sok gondot okoztak: embereket és autókat kellett menekíteni el az ár elől, két országutat, több megyei és községi utat is le kellett zárni, mert víz és hordalék lepte el az úttestet. Fák dőltek ki, gépkocsik rongálódtak meg, és számos településen öntött el udvarokat, pincéket, gazdaságokat az ár. Bukarestben és Galacon több utca is víz alá került, mert a csatornahálózat nem tudta elnyelni a lehullott csapadékmennyiséget. A rossz idő pedig kitart: az országos meteorológiai szolgálat tegnap vörös esőriadót hirdetett Vrancea, Bákó, Brăila és Galac megyére, és vörös árvízriadót Tulcea megye folyóira.