Végzőseitől búcsúzott a közigazgatási tanszék

A beöltözés és az épület főlépcsőjén készült közös csoportkép után a közigazgatási tanszék végzős évfolyamának 25 hallgatója egy rövid, utolsó előadáson is részt vett, majd az amfiteátrumba vonultak, ahol meghitt ünnepségen búcsúzott tőlük az intézmény vezetősége és tanárai. Csák László egyetemi adjunktus, tanszékvezető a BBTE fennállásának 440. évfordulója kapcsán elevenítette fel az oktatási intézmény múltját. Emlékeztetett, az egyetem első rektora a laborfalvi születésű Berde Áron volt, és Háromszék azóta is sok kiváló oktatót adott az egyetemnek mind Sepsiszentgyörgyön, mind Kolozsváron – mondta. Idézett Berde székfoglaló beszédéből is, aki úgy fogalmazott: „az egyetemet nem a néma falak, hanem a tanárok szellemi ereje alapítja meg hírnevében, áldásos működésben”.

Csák László kiemelte, bár a járvány idején az egyetem falai valóban némák maradtak, maga az egyetem azonban nem. Ez egyrészt az oktató kollégának, másrészt az éppen búcsúzó évfolyamnak köszönhető – szögezte le. „Ez ugyanis az egyetemünk történetében a legbátrabb évfolyam, büszke vagyok az erejükre, kitartásukra, arra, hogy minden nehézség ellenére nem mondtak le az egyetemi kihívások teljesítéséről, és eljutottak tanulmányaik sikeres befejezéséhez. Reméljük, hogy tudták: mindvégig Önök mellett állunk, a teljes tanári kar” – fogalmazott. Ugyanakkor köszönetet mondott kollégáinak is a közös munkáért, s kijelentette: „ennek az egyetemnek, ennek a szaknak itt feladata van, ami túlmutat a puszta működésen. Arra akarunk vállalkozni, hogy a régió közigazgatási folyamatainak motorja legyen az egyetem, kutatással, gyakorlatok szervezésével, közigazgatási egységek, közintézmények és az egyetem közötti kapcsolat erősítésével”.

Jakab István Barna, a megyei önkormányzat alelnöke Tamási Áron gondolatait tolmácsolta a végzős hallgatóknak: „Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.” Elmondta, biztosan lesz olyan végzős hallgató, aki külföldön próbál majd szerencsét, őket arra kérte, hogy a határokon túl megszerzett tapasztalataikat idővel kamatoztassák szülőföldjükön. Jelzezte továbbá, érdemes itthon is maradni, „erre jó példa a nemrég létrejött partnerség a megyei tanács, a helyi önkormányzat és a BBTE között. A helyi és megyei önkormányzat egyaránt nyitott arra, hogy befogadja azokat a hallgatókat, akik ezen a tanszéken végeztek” – szögezte le.

A végzősök részéről Ioana Cosmina Mechiș, valamint Sándor Ernő mondott beszédet, ezt követően a hallgatóknak átadták okleveleiket.