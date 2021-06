Medvetámadás Zágonban

A támadás Zágon felső falufelétől, a lakott területtől mintegy kétszáz méterre, a Kis-Zágon erdőrésznél történt. A bekerített kaszálóját nappal szemlélő gazdát támadta meg a vad, igaz, a medve két bocsa került a kerítésen belül. Az áldozat kórházba került, a medve szó szerint megskalpolta, lerántotta fejbőrét, a hátába is beleharapott. Szerencse, hogy az ember kutyája is ott volt, ez terelte el a vérszomjas vad figyelmét, így menekülni tudott a gazdája, aki még mindig kórházban van.

Ráduly Ferenc, a körzet felelős vadőre érdeklődésünkre elmondta: ő maga is szembesült a szóban forgó kétbocsos medvével, az állat igen agresszívnek mutatkozott, de ennél több medve is kószál a környéken. „Mindenkinek mondom, vigyázzanak a gombászással, rengeteg a medve, bárhol beléjük lehet ütközni, a találkozás pedig nem az ember javára dől el”. Ráduly azt is elmondta: megnövekedett a medvepopuláció, meghaladta a területek eltartó képességét. Sürgős beavatkozásra van szükség, csökkenteni kell az állományt – részletezte a vadászati szakember.

A zágoni medvetámadás helyszínéhez legközelebbi – gyakorlatilag az út jobboldalán lévő utolsó – portánál lakó Ioan Lupșa elmondta, mindennapi látvány a medve, több példány is járkál a közelben. Nincs biztonságuk a medvékkel szemben, mindenhol ott vannak – mondta. Neki is van egy kertje az erdő mellett, most villanypásztorral vette körül, hogy legeltethesse tehenét és lovát, de csak nappal, éjjelre istállóba tereli a jószágokat. Szomszédjában korábban több mint húsz juhot ölt meg a medve. „Bízunk benne, hogy a környezetvédelmi miniszter tesz valamit, mostanig a civil szervezetek csinálták a rendet, valahol a tizedik emeleten. Pedig itt kellene szétnézniük egy éjszaka” – monda kezerűen.

Fejér László Ödön: A helyzet tarthatatlan

A zágoni medvetámadás kapcsán Fejér László Ödön szenátor sajtóközleményben fejtette ki az álláspontját: „Szánalmas, hogy egyesek a környezetvédelmi miniszter leváltását követelik, holott ő nem tesz egyebet, csak az emberi életeket védi. A helyzet tarthatatlan, az emberek élete veszélyben van mindennap Hargita és Kovászna megyében, és nem csak, a folyamatos medvetámadások miatt. Jelen pillanatban az úgynevezett billentyűs környezetvédők a kedélyeket borzolják, nem a segítőszándék vezérli őket, csak arra törekednek, hogy a megoldást javasló szerveket lehetetlen helyzetbe hozzák és hiteltelenné tegyék”. A szenátor felhívta a figyelmet, hogy ezek a környezetvédők nincsenek tudatában annak, hogy mi történik a terepen, a falvakban ezekben a megyékben, és hamis információkkal vezetik félre a közvéleményt: „az Agent Green nyomatékosan azt állítja, hogy a háztartások nincsenek megfelelőképpen villanypásztorral ellátva és védve, ezt azt jelenti, hogy akkor nem hallottak a vasárnapi esetről, amelyik Hargita megyében történt, ahol egy gazda pontosan a villanypásztorát ellenőrizte, amikor rátámadt a nagyvad”. (iochom)