Vasárnap véget ért a férfi kosárlabda Nemzeti Liga fináléja, a mindent eldöntő ötödik összecsapáson a Kolozsvári U-BT 86–67 arányban diadalmaskodott a Nagyváradi VSK felett, így a házigazdák a klub törénetének hatodik bajnoki címét ünnepelhették. A kincses városi csapat sepsiszentgyörgyi játékosa, Kuti Nándor négy Román Kupa-győzelme mellé második bajnoki aranyérmét gyűjtötte be a felnőttmezőnyben.

A 24 éves háromszéki kosárlabdázó fáradásos törés miatt a 2020–2021. évi szezon nagy részét kénytelen volt kihagyni. A kolozsvári együttes alapemberének számító sepsiszentgyörgyi játékos bal sípcsontját februárban megműtötték, azonban a kitartó munkának köszönhetően április végén ismét pályára léphetett. Az alapszakaszban négy, a felsőházi rájátszásban kilenc találkozón kapott lehetőséget, azonban a döntő harmadik mérkőzésén a kiújuló fájdalom miatt képtelen volt játszani, ám a kispadról is teljes odaadással támogatta csapattársait. A három győzele­mig tartó fináléban a kolozsvári együttes 2–0-ra vezetett, viszont a nagyváradi csapat is megnyerte hazai mérkőzéseit, kiharcolva a mindent eldöntő ötödik összecsapást, amelyet az alapszakaszgyőztes Kolozsvár otthonában rendeztek. A szurkolótábor támogatását élvező kincses városi gárda végig előnyben játszva, a harmadik negyedben nyújtott kiemelkedő teljesítményének köszönhetően 86–67 arányban győzött. A kolozsvári csapat legutóbb 2017-ben nyert bajnokságot, azt követően kétszer bronzérmet szerzett, a szakszövetség tavaly a koronavírus-fertőzés miatt nem hirdetett győztest.

„Pályafutásom eddigi legnehezebb idényét hagyom magam mögött. A sérülés miatt keveset játszottam, viszont a felépülés során befektetett munka miatt úgy éreztem, mintha két szezont végigküzdöttem volna. Nem volt hiány nagyszerű és rossz élményekben sem, azonban ahogy a mondás is tartja, minden jó, ha a vége jó. Rengeteget dolgoztunk és szenvedtünk a csapattársaimmal ebben az idényben, így még nagyobb értéke van ennek a bajnoki címnek, aminek nagyon örülök. Szurkolók nélkül nehéz volt, a motivációt is nehezebben találtuk, de a döntő ötödik mérkőzésén közel 4000 néző szurkolt a helyszínen, ami nagyszerű élmény volt. Nekik is köszönhetjük ezt a bajnoki címet, mindig kiváló hangulatot teremtenek, szurkolnak az utolsó pillanatig. A folytatásban pihenek, igyekszem teljesen rendbejönni a sérülésből. Egyelőre nem tudom, hogy a következő idényben hol játszom, mivel lejárt a szerződésem a kolozsvári csapattal. A célom az, hogy egészséges legyek és újra küzdhessek az érmekért” – nyilatkozta Kuti Nándor, aki fiatal kora ellenére már 200 mérkőzésen lépett pályára a Nemzeti Ligában, a Kolozsvári U-BT mezét 250 mérkőzésen öltötte magára. (miska)